الأحد 12 مايو 2024
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على الدين هلال: الحرب خيار مؤجل إلا للدفاع عن الأمن القومى المصرى

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، أن الحرب تعد من أشد القرارات صعوبة ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالة التهديد الواضح للأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الصراع الحالي لا يقتصر على المواجهات العسكرية بين حماس وإسرائيل فحسب، بل يمتد ليشمل الحرب الإعلامية والمعارك السياسية على الساحة الدولية.

وأضاف هلال، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC، أن التصريحات الإسرائيلية تظهر احترامها لاتفاقية السلام مع مصر، محذرًا من أن هذه التصريحات قد تكون محاولة لجر مصر إلى الصراع، وشدد على أن الأجهزة الأمنية المصرية تقف بالمرصاد لأي تهديدات قد تمس الأمن القومي، مؤكدًا استعدادها للرد الفوري على أي فعل يهدد السلامة الوطنية.

وتطرق إلى الوضع الداخلي الإسرائيلي، ملقيًا الضوء على الانقسامات التي تشكك في قدرة نتانياهو على تحقيق الأهداف المعلنة، بما في ذلك القضاء على حماس وقوتها العسكرية وتحرير الرهائن.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن حماس لا تزال قوية بما يكفي لتوجيه الضربات لإسرائيل، كما يتضح من إطلاق نحو 15 صاروخًا من رفح باتجاه إسرائيل، مما يؤدي إلى استمرار الخسائر في صفوف الجنود والضباط الإسرائيليين.

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