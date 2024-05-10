مندوب الإمارات بالأمم المتحدة: التصويت ضد فلسطين سيفسر أنه ضوء أخضر لإسرائيل

قال لانا زكي، مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة: "على الجمعية العامة اتخاذ قرار بضم دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".

وأضاف أن تبني هذا القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانة فلسطين في المحافل الدولية.

وتابع: "التصويت ضد هذا القرار سيمثل تخليا عن المسئولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية وسيفسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حق الدولتين.

وتعقد الآن الجمعية العامة للأم المتحدة جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".