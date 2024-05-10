الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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دينيس فرانسيس: الوضع فى الشرق الأوسط يتدهور جراء التصعيد بقطاع غزة

دينيس فرانسيس
دينيس فرانسيس

تعقد الآن الجمعية العامة للأم المتحدة جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قبل عقود أصبحت الحالة في الشرق الأوسط أول أزمة تناولتها الأمم المتحدة، وعلى مر عمر هذه المنظمة بقي السلام في المنطقة، وخاصة لشعب فلسطين أمرًا بعيد المنال، وأن هذا الظرف مستمر ويتدهور بسرعة مخيفة أدى إلى مقتل أعداد لا تحصى من الأبرياء ودفع المنطقة بأسرها إلى أزمة وكارثة تعم الجميع".

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