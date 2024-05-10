ناشرون: "الشارقة القرائى للطفل" حدث استثنائى على خارطة الفعاليات الثقافية

أكد عدد من الناشرين المشاركين في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في دورته الـ15 في مركز إكسبو الشارقة، حتى 12 مايو الجاري تحت شعار "كُن بطل قصتك"، أن المهرجان حدث استثنائي على خارطة معارض الكتب والفعاليات الثقافية بشكل عام، لما يحمل من تخصص وفرادة في الأنشطة والفعاليات الموجهة للطفل، وتشارك فيه مكتبات ودور نشر محلية وعربية وعالمية، يبلع عددها 186 دار نشر من 20 دولة من بينها مصر.

وقالت رتيبة الشيخ سعد، من دار الرقي في لبنان، والمشاركة في الدورة الحالية من المهرجان، "بوصفنا دار نشر عربية متخصصة بكتب الأطفال، نشارك في معارض الكتب، ونخطط لهذه المشاركة، لكن طبيعة مهرجان الشارقة القرائي، وما يحمل من تخصص تتطلب نوعيات خاصة وجديدة من الكتب، ونحن في دارنا ننجز قرابة حوالي 25 كتابًا للسنة، وكلها موجهة للناشئة والأطفال، ونعرضها اليوم أمام زوار هذه التظاهرة الثقافية، وهي متنوعة من حيث النوع والفئات العمرية".

مجموعة واسعة من السلاسل مثل قصص الحيوان والطير

وأكد بسام جمال حسين، ممثل جناح دار الأمل من مصر، أهمية المهرجان في برنامجهم السنوي، وتحضيرهم الدائم لهذه الفعالية الثقافية الرائدة الموجهة للطفل، وقال "إن مهرجان الشارقة القرائي للطفل مهرجان مهم، كونه يبني الأجيال الجديدة، ونحن ننسجم معهم في هذه الأهداف، حيث تتخصص دارنا بكتب الأطفال واليافعين، وننشر سنويًا قرابة 45 كتابًا، منها 24 عنوانًا جديدًا تشارك للمرة الأولى في المهرجان، وهي عبارة عن مجموعة واسعة من السلاسل، مثل (قصص الحيوان والطير) و(عباقرة المسلمين)، وغير ذلك من الإصدارات".

وأشار حسن وهبة، مدير دار "كيدز تالنتس" من الإمارات إلى أنهم يطبعون قرابة 50 عنونًا، وتشارك منها قرابة 27 عنوانًا تعرض لأول مرة في هذه الدورة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، موضحًا أن تخصصهم يتماشى مع طبيعة المهرجان، حيث ينشرون كتبًا موجهة للأطفال واليافعين، مثل القصص والسلاسل المعرفية والأدبية.