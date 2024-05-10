بينها مئوية المؤلف الموسيقي جمال عبد الرحيم.. أجندة "الدستور" الثقافية

يشهدها اليوم الجمعة

مئوية المؤلف الموسيقى المصرى جمال عبد الرحيم، إحدي أمسيات اليوم الجمعة الفنية والثقافية، عبر المراكز والمؤسسات الخاصة والتابعة لوزارة الثقافة، نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

مئوية المؤلف الموسيقى جمال عبد الرحيم

ففي الثامنة مساء، تحتضن قاعة إيوارات بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير، الاحتفالية التي تنظمها أكاديمية الفنون، مئوية المؤلف الموسيقى المصرى جمال عبد الرحيم

ويقدم أوركسترا الكونسيرفاتوار الوترى بقيادة المايسترو دكتور مجدى بغدادى، ارتجالات على لحن بائع متجول بالإضافة إلى عمل موسيقى مهدى إلى الصوليست كامل صلاح الدين كذلك سوف يقدم كورال الكونسيرفاتوار باقة من أجمل الاغانى بقيادة دكتور أسامة على

وفي أجندة الدستور الثقافية، أيضا يقيم مركز الإبداع الفني بقبة الغوري بشارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، حفل جديد للفنان أحمد الخطيب، وفرقته الموسيقية.

منال محيي الدين تعزف على الأوتار الفرعونية بمكتبة مصر الجديدة

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة في الثامنة مساء، عازفة آلة الهارب الفرعونية الفنانة دكتورة منال محيى الدين التى تقدم معزوفات من الموسيقى العربية والعالمية، تخرج من أوتار آلة الهارب الفرعونية، لتؤكد علي تفرد المصرييين القدماء وريادتهم في شتى المجالات وكل روافد العلوم والفنون.

يتضمن الحفل عدد كبير من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية مثل حلوة يا بلدي، دعاء، نسم علينا الهوي، كلمات، رقصة عزيزة، تانجو، وبعض من موسيقي بليغ حمدي، وذلك بصحبة فرقة أنامل شرقية.

رحلة موسيقية للفيولينه والبيانو

وفي الثامنة والنصف مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل ريسيتال بعنوان "رحلة موسيقية" للعازفين ياسر الصيرفى علي الفيولينة، وأمير عوض علي البيانو.

وفي الثامنة والنصف مساء أيضا، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفلا بعنوان "أوبرتان فى ليلة واحدة" للدارسين بمركز تنمية المواهب، وذلك بالتعاون مع صبحى أوبرا ستوديو وستوديو غناء كراون هاوس ومصاحبة مينا حنا "بيانو" - دنيا دغيدي" أستاذ الكورال" والمخرج المساعد كارين كافوكجيان.

يضم الحفل مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية منها الجنيات لـ جاكومو بوتشينى، الشهامة الريفية لـ بيتروماسكانى.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي الثامنة والنصف مساء، يحتضن مسرح الجمهورية بعابدين، حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

يتضمن البرنامج باقة من أعمال الطرب العربى التى وضعها كبار المؤلفين منها، مساء النور، روحي وروحك، حكايتي مع الزمان، حمال الأسية، على قد الشوق، وحياتك يا حبيبي وغيرها.

الحفل أداء عبير أمين، ريم حمدى، سوزان ممدوح، داليا عبد الوهاب، آية عبد الله، محمود عبد الحميد، عصام محمود، إبراهيم راشد، وأحمد نافع.

وفي الثامنة والنصف مساء أيضا، يستقبل المسرح المكشوف بالأوبرا بأرض الجزيرة، حفلا لفرقة “الحرملك” للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو دكتورة مروة عبد المنعم.

يتضمن البرنامج باقة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة بجانب مجموعة من المؤلفات الخاصة بالفرقة.