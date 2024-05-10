غزة بلا مساعدات لليوم الرابع.. "القاهرة الإخبارية" ترصد آخر التطورات بمعبر رفح

أكد أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي.

وقال خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل في السابق كانت تعرقل دخول المساعدات، أما الآن فإنها تمنع مرورها بشكل كامل، وغزة بلا مساعدات إنسانية لليوم الرابع.

ولفت إلى أن مئات الشاحنات مصطفة بانتظار السماح لها بالدخول إلى معبر رفح، مردفا أن اصطفاف الشاحنات امتد من معبر رفح وصولا لمدينة العريش التي تبعد 50 كيلومتر.

كما أكد أن هيئة الإسعاف متمركزة ومتأهبة على مدار الساعة استعدادا لاستقبال أي حالات قد تصل إليها كما اعتادت قبل غلق المعبر من الجانب الفلسطيني.

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