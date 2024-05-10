الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية علاجية بمدينة العلمين غدا

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، غدًا السبت وبعد غد الأحد، قافلة طبية علاجية بمدينة العلمين على مدار يومين متتاليين، تقدم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا وتيسيرا عليهم.

_التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - تنظيم اسرة - والنساء والتوليد - الأسنان" حيث يتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة بالإضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تحت اشراف الدكتور حجازى احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

_القوافل الطبية

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى أنه جرى التجهيز والاعداد للقافلة بشكل جيد مؤكدا علي  ان جهود الدولة واضحة فى اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية فى كافة القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى حرصا على تخفيف العبء عنهم.  

وفي سياق أخر، كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة للمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل أى عقبات إن وجدت. 

_الخدمات الطبية

وأثناء المرور على المرضى بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، استمع "سالم" للمرضي واقتراحاتهم مستبينا أرائهم فى الخدمات الطبية والفريق الطبي، موجها بسرعة عمل الصيانة الدورية لإحدى ماكينات الغسيل المعطلة حديثا والإفادة.

مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية علاجية مدينة العلمين وزير الصحة محافظ مطروح

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