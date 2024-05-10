الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مصر تشارك في المنتدى الإقليمى لقيادة التحول الرقمى من أجل العمل اللائق

التحول الرقمي
التحول الرقمي

شاركت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المنتدى الإقليمي لقيادة التحول الرقمي الشامل والمثمر من أجل العمل اللائق، الذي نظمته منظمة العمل الدولية في نيروبي، كينيا وعبر الإنترنت.

وخلال المنتدى، شاركت وزارة الاتصالات في جلسة تفاعلية بعنوان "تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية للأعمال والتوظيف".  

ووفر المنتدى منصة لتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز العمل اللائق وبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، وناقشت جلساته فرص النمو والابتكار التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

وركز المنتدى على أهمية تطوير قدرات الأفراد وإنتاجية الأعمال وتعزيز مواءمة مؤسسات العمل في الفضاء الرقمي، ودور ذلك في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا. كما ناقش مجموعة من التحديات، منها سد الفجوة الرقمية وتشجيع الابتكار وتعزيز الأمن السيبراني وظروف العمل اللائق وتلبية الحاجة إلى تنمية المهارات وصياغة أطر وسياسات تمكينية.

كما تم التأكيد على أهمية الشراكات والحلول المبتكرة لتمهيد الطريق للمضي قدمًا، خاصة للسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا واللاجئين.

وشملت فعاليات المنتدى نقاشات بين الخبراء والمسؤولين الحكوميين والشركاء الاجتماعيين والممارسين وممثلي القطاع الخاص والباحثين والجهات الفاعلة في مجال التنمية الدولية التي تعمل لصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، مثل الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء المنفذين لبرنامج الشراكة لتحسين آفاق النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة (PROSPECTS) وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.


في سياق متصل، تم تنظيم فعالية بمناسبة اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمحافظة الدقهلية، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتمحورت الفعالية حول الدور الرائد للفتيات في نشر الوعي بالمواطنة الرقمية، وهدفت إلى رفع وعي الفتيات وتمكينهن ليصبحن نماذج للمواطنة الرقمية والاستفادة من النماذج المؤثرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيعهن لتنمية قدراتهن واكتساب مهارات لتحقيق القيادة والنجاح في المستقبل.
 
وخلال الفعالية تم التأكيد على جهود وزارة الاتصالات، أبرزها تنفيذ "مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت" بهدف نشر الوعي بالاستخدام الآمن للإنترنت وسبل الحماية من الأخطار الرقمية، خاصة للمرأة والشباب والنشء بما يتفق مع معايير المواطنة الرقمية والمسئولية المجتمعية لتمكينهم من التنقل بأمان في الفضاء الرقمي والسماح لهم بالتزود بالمهارات اللازمة لتحديد التهديدات والفهم الكامل لتداعيات ونتائج سلوكهم على الإنترنت من أجل خلق جيل رقمي واع بحقوقه ومسئولياته.
 
وتم استعراض نماذج ناجحة وملهمة من فتيات من مدينة المنصورة قمن بنشر ثقافة المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن لأدوات تكنولوجيا المعلومات، وكيف استفدن من تدريب الأقران لنشر هذه المعرفة بين أقرانهن في مجتمعاتهن المحلية باستخدام أدوات التكنولوجيا.
 
جدير بالذكر أن احتفالات اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنعقد هذا العام تحت شعار "القيادة" للتأكيد على ضرورة وجود نماذج قيادية للفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتمكينهم من أجل بناء مستقبل أكثر إنصافًا في هذه المجالات

شاركت مصر وزارة الاتصالات المنتدى الإقليمي التحول الرقمي منظمة العمل الدولية نيروبي كينيا الإنترنت الذكاء الاصطناعي

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