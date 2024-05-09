الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

دون دعم أمريكى.. هل تستطيع قوات الاحتلال استكمال عمليتها فى رفح الفلسطينية؟

رفح
رفح

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، إن  الجيش الإسرائيلي لديه الأسلحة التي يحتاجها للمهام التي يخطط لها في غزة، بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمدادات الأسلحة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل حول قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض معركة رفح دون أسلحة أمريكية.

وقال "بايدن"، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستوقف تسليم بعض الأسلحة إلى إسرائيل إذا واصلت حملتها في مدينة رفح بجنوب غزة، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي لديه أسلحة للمهام التي يخطط لها".

تبادل الانتقادات الإسرائيلية 

 

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وانتقد اثنان من كبار المسئولين الإسرائيليين، تصريحات "بايدن" وتهديده بوقف إمدادات أسلحة معينة لإسرائيل إذا واصلت عمليتها في رفح. 

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان للإذاعة العامة في أول رد فعل لإسرائيل على تحذير بايدن: "هذا بيان صعب ومخيب للآمال للغاية أن نسمعه من رئيس كنا ممتنين له منذ بداية الحرب". وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش إن حكومته ستواصل تحقيق أهدافها في غزة رغم التهديد الأمريكي.

كما أثار القرار توبيخًا حادًا من رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، اللذين قالا إنهما لم يعلما بأمر تعليق المساعدات العسكرية إلا من التقارير الصحفية.

وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، وهو حليف لبايدن، في بيان إن التوقف عن القنابل الكبيرة يجب أن يكون "خطوة أولى". قال ساندرز: "نفوذنا واضح". 

وتابع: "على مر السنين، قدمت الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات عسكرية لإسرائيل. لم يعد بإمكاننا أن نكون متواطئين في حرب نتنياهو المروعة ضد الشعب الفلسطيني".

ورفض الرئيس السابق للإنتاج والمشتريات الدفاعية في إسرائيل، اليوم الخميس، الادعاء بأن بلاده تستطيع تدبر أمرها دون أسلحة أمريكية، قائلا إن إسرائيل ستضطر إلى الحصول على الأسلحة من مكان آخر، وفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية.

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