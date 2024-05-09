الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى فلسطينى: إسرائيل استغلت حرب غزة لتحقيق أهداف استراتيجية لها

غزة
غزة

أكد عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل استغلت ما حدث يوم 7 أكتوبر وحددت أهداف تضليلية لعمليتها العسكرية واتجهت في اتجاه أهداف أخرى استراتيجية بالنسبة لها لم تعلن عنها، مشيرًا إلى أن إسرائيل استهدفت المقومات الأربعة للحياة في غزة، وهي التعليم والصحة والسكن والاقتصاد.

وأضاف مطاوع، خلال لقاء على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامى جابر القرموطي، أن مقومات الحياة في غزة التي ضربتها إسرائيل لا يمكن لمجتمع أن يقوم بدون توافر هذه المتطلبات، فضلا عن أن هناك عملية لدفع الناس في مناطق ضيقة صغيرة وما يحدث تكرار لعملية 1948، وإسرائيل هدفها ليس وليد اليوم، ولكن الوضع الديمغرافي الفلسطيني.

وتابع: "سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بُنيت على عدم وجود دولة فلسطينية، والحدث الموجود الآن يحسب بنتائجه وغزة دمرت الآن بالكامل، وأرفض من يقول إن القضية الفلسطينية عادت إلى الطاولة وهل تعود للطاولة بدمار الفلسطينيين".

الأكثر قراءة

عصابات المؤهلات.. «الدستور» تخترق شبكات مزورى الشهادات الجامعية: مصرية وأجنبية بأختام طبق الأصل

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

بعد القبض على محامي محمد عادل.. والد نيرة أشرف: حق بنتي بيرجع (فيديوجراف)

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

"زوجتك ووالدتك على رأسى".. كواليس 10 ساعات من محاكمة حسين الشحات والشيبى

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين