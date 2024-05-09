محلل سياسى فلسطينى: إسرائيل استغلت حرب غزة لتحقيق أهداف استراتيجية لها

أكد عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل استغلت ما حدث يوم 7 أكتوبر وحددت أهداف تضليلية لعمليتها العسكرية واتجهت في اتجاه أهداف أخرى استراتيجية بالنسبة لها لم تعلن عنها، مشيرًا إلى أن إسرائيل استهدفت المقومات الأربعة للحياة في غزة، وهي التعليم والصحة والسكن والاقتصاد.

وأضاف مطاوع، خلال لقاء على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامى جابر القرموطي، أن مقومات الحياة في غزة التي ضربتها إسرائيل لا يمكن لمجتمع أن يقوم بدون توافر هذه المتطلبات، فضلا عن أن هناك عملية لدفع الناس في مناطق ضيقة صغيرة وما يحدث تكرار لعملية 1948، وإسرائيل هدفها ليس وليد اليوم، ولكن الوضع الديمغرافي الفلسطيني.

وتابع: "سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بُنيت على عدم وجود دولة فلسطينية، والحدث الموجود الآن يحسب بنتائجه وغزة دمرت الآن بالكامل، وأرفض من يقول إن القضية الفلسطينية عادت إلى الطاولة وهل تعود للطاولة بدمار الفلسطينيين".