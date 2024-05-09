الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ردًا على المزاعم الإسرائيلية.. برنامج الغذاء العالمي: معابر غزة لم تستقبل مساعدات منذ يومين

معبر رفح
معبر رفح

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس أنه لم تدخل أي مساعدات عبر المعابر الجنوبية لقطاع غزة منذ يومين، مع تزايد المخاوف من أن تؤدي التحركات الإسرائيلية في رفح إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إدخال الغذاء إلى القطاع.

وقال ماثيو هولينجورث، مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين : “لا يمكن الآن الوصول إلى مستودعنا الرئيسي.. ولم تدخل أي مساعدات من المعابر الجنوبية منذ يومين”.

وأضاف “هولينجورث” في تصريحات له، أن آلاف الأشخاص يتنقلون، ولا يزال هناك مخبز واحد فقط يعمل، وإمدادات الغذاء والوقود في غزة تكفي لمدة 1-3 أيام فقط. 

وأضاف هولينجورث: "بدونهم، ستتوقف عملياتنا".

مزاعم إسرائيلية حول وصول المساعدات لسكان غزة 

 

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على الجانب الآخر، زعمت إسرائيل ردًا على تلك التحذيرات، أن المساعدات تمكنت من الوصول إلى سكان غزة. 

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم اليوم (الخميس)."

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور له عبر “إكس”: “تبقي إسرائيل هذا المعبر مفتوحًا على الرغم من إطلاق حماس المستمر للصواريخ باتجاه المنطقة. ويبذل الجيش الإسرائيلي كل جهد لتوفير تدفق مستمر للمساعدات للمدنيين بينما تطلق حماس النار بشكل متكرر على كيرم شالوم”.

من جانبه، قال متحدث باسم البنتاجون وفق شبكة CNN اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبدأ في تقديم المساعدات إلى غزة عبر رصيف عسكري خلال الأيام المقبلة.

إسرائيل برنامج الغذاء العالمي المعابر الجنوبية قطاع غزة المخاوف

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