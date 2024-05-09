حجب شحنات أسلحة أمريكية لإسرائيل.. الهلع يضرب الأوساط السياسية فى تل أبيب

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" اليوم الخميس، عن تبادل السياسيين الإسرائيليين الاتهامات والتهكمات صباح الخميس ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت في عمليتها برفح.

تهكمات سياسية إسرائيلية

وأدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، هذه الخطوة في منشور على موقع X، قائلاً: "حماس بايدن".

بعد فترة وجيزة، حذر الرئيس إسحاق هرتسوج من "التصريحات والتغريدات التي لا أساس لها وغير المسئولة والمهينة" خلال خطاب ألقاه في ذكرى يوم VE.

"في سياق أخبار هذا الصباح، من المهم بالنسبة لي أن أقول إنه حتى عندما تكون هناك خلافات ولحظات من خيبة الأمل بين الأصدقاء والحلفاء، هناك طريقة لتوضيح الخلافات، وعلينا جميعا أن نتجنب تلك الخلافات التي لا أساس لها من الصحة.

وقال: "التصريحات والتغريدات غير المسئولة والمهينة التي تضر بالأمن القومي ومصالح دولة إسرائيل".



ورد يائير لابيد، من حزب يش عتيد الوسطي، قائلاً: "إذا لم يطرد نتنياهو بن جفير اليوم، فإنه يعرض للخطر كل جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي وكل مواطن".

وقالت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي ردًا على ذلك أيضًا، إن نتنياهو وحكومته يواصلان جعل الوضع الاستراتيجي لإسرائيل أسوأ".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في بيان على موقع إكس، إن "إسرائيل ستواصل قتال حماس حتى يتم تدميرها. ليس هناك حرب أكثر عدالة من هذه".

وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من حزب الليكود: "لن نساوم على أمننا، ولن نوافق أبدا على الخضوع لأي مطالب تمس بأمن إسرائيل القومي".

وأعلن المتحدث باسم سلطة المعابر في القطاع، إغلاق معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي.

وهناك تقارير متضاربة حول وضع المعبر، الذي أغلقته إسرائيل بعد تعرضه لما لا يقل عن 10 صواريخ يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وكان المعبر عنصرًا أساسيًا في إدخال المساعدات إلى غزة.