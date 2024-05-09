قنديل يستقبل وفدًا من جامعة 15 مايو لبحث التعاون وتطوير مستشفى بدر الجامعى

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا من جامعة 15 مايو، برئاسة الأستاذ ناجح جلال، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محب الرافعي، نائب رئيس الجامعة، لمناقشة سبل التعاون بين الجامعتين، ومناقشة آليات تحديث وتطوير مستشفي بدر الجامعي.

حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجي، والدكتور عماد أبوالدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، والدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور هابي حسني، مساعد رئيس الجامعة للمشروعات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجال الطبي بين الجامعتين، وكيفية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي والتدريب الطبي.

وأكد د. قنديل على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعتين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود لتطوير الخدمات الطبية المقدمة.

وقال د. قنديل: "نحن سعداء بهذا اللقاء الذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع جامعة 15 مايو، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات والمبادرات المشتركة التي تخدم القطاع الصحي وترتقي بمستوى الرعاية الطبية في مصر".



وفي سياق آخر، عقدت جامعة حلوان الأهلية ندوة بعنوان "خطورة المخدرات على الإنسان والمكان"، بالتعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان.

وأكد الدكتور السيد قنديل على ضرورة استمرار مثل هذه الندوات التي تسهم في تنمية وعي شباب الجامعة بمخاطر تعاطي المخدرات، في ظل استهداف الشباب لتحويلهم من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة المجتمع وتبدد ثرواته.

وأشارت الدكتورة سماح سالم إلى الدور والجهود التي يمكن أن تقوم بها الجامعة في وقاية شبابها من أضرار التعاطي والإدمان، من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية والتعاون مع مؤسسات المجتمع، لتقديم المعلومات الصحيحة.