محمود الهباش: العالم كله الآن فى جهة وأمريكا وإسرائيل فى أخرى

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن العالم كله الآن في جهة وأمريكا وإسرائيل في جهة أخرى.

وأضاف "الهباش" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن العالم كله يطالب بوقف العدوان شاملًا ودائمًا وفوريًا باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وتابع: "مع الأسف الشديد حماس لا تزال تقدم الكثير من الذرائع لكلا الطرفين، من أجل الاستمرار في هذا العدوان، مرة قصفوا معبر كرم أبوسالم وقبل ذلك لم يوافقوا على مقترحات الهدنة".

واستكمل: "هذا يجعلنا نظل ندور في حلقة مفرغة يدفع الشعب الفلسطيني ثمنها مع الأسف الشديد"، مؤكدًا أن هذه الحركة المفرغة تصب في النهاية في مصلحة أمريكا ونتنياهو.