الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمود الهباش: العالم كله الآن فى جهة وأمريكا وإسرائيل فى أخرى

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن العالم كله الآن في جهة وأمريكا وإسرائيل في جهة أخرى.

وأضاف "الهباش" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن العالم كله يطالب بوقف العدوان شاملًا ودائمًا وفوريًا باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وتابع: "مع الأسف الشديد حماس لا تزال تقدم الكثير من الذرائع لكلا الطرفين، من أجل الاستمرار في هذا العدوان، مرة قصفوا معبر كرم أبوسالم وقبل ذلك لم يوافقوا على مقترحات الهدنة".

واستكمل: "هذا يجعلنا نظل ندور في حلقة مفرغة يدفع الشعب الفلسطيني ثمنها مع الأسف الشديد"، مؤكدًا أن هذه الحركة المفرغة تصب في النهاية في مصلحة أمريكا ونتنياهو.

محمود الهباش إسرائيل أمريكا الحياة اليوم الحرب في غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة