حبس شخصين بتهمة ترويج المواد المخدرة فى الهرم

أمرت جهات التحقيق المختصة بالهرم بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة الهرم، باستخدام سيارة خاصة بجهة عملهم.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت التحقيقات، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورد إليها معلومات بقيام مسعف باستغلال سيارة الإسعاف التى يعمل عليها فى توزيع مواد مخدرة على عملائه بمنطقة الهرم.

عقب جمع التحريات والتأكد من صحة المعلومات تم استصدار اذن النيابة العامة وإعداد كمين نجح فى إلقاء القبض على المسعف وسائق داخل سيارة الإسعاف وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

تم تحريز المخدرات المضبوطة وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.