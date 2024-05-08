معربًا عن تفاؤله بالاتفاق.. البيت الأبيض: زيادة المساعدات وإعادة المحتجزين أولوية

لم يتغير التفاؤل العام في البيت الأبيض بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس يوم الأربعاء وسط الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن التقييم الأمريكي هو أن الفجوة بين الطرفين يمكن سدها.

سد الفجوة المتبقية ودعم العملية

وقالت للصحفيين، إن التقييم الدقيق لموقف الجانبين يشير إلى أنه ينبغي أن يكونا قادرين على سد الفجوة- القائمة- الفجوة المتبقية، لذلك سنواصل دعم هذه العملية"، ووصفت زيادة المساعدات وإعادة المحتجزين بأنها "أولوية قصوى" للإدارة.

واضاف "سنواصل التفاؤل. سنستمر في جعل هذا الأمر أولوية. وقالت: "نحن نعلم مدى أهمية إنجاز ذلك".



وقف مؤقت لشحنة ذخائر أمريكية

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستوقف مؤقتًا شحنة "ذخائر عالية الحمولة" إلى إسرائيل بسبب عمليات برية محتملة في رفح دون خطة للمدنيين في جنوب مدينة غزة.

وقال أوستن: "سنواصل القيام بما هو ضروري لضمان أن لدى إسرائيل الوسائل للدفاع عن نفسها، ولكن مع ذلك، فإننا نراجع حاليًا بعض شحنات المساعدة الأمنية على المدى القريب في سياق الأحداث الجارية في رفح". جلسة استماع للجنة الفرعية للدفاع عن المخصصات بمجلس الشيوخ.

وذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق أن الولايات المتحدة أوقفت الأسبوع الماضي شحن 1800 قنبلة تزن 2000 رطل و1700 قنبلة تزن 500 رطل إلى إسرائيل وسط مخاوف بشأن احتمال استخدامها في توغل رفح.