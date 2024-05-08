نقيب الأشراف يدين الهجوم على رفح الفلسطينية ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

أدان السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، واستهداف الكثير من النازحين من الأطفال والنساء والمدنيين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن استخدام القوة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى ضرورة تكاتف الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة العدوان الغاشم للكيان الصهيونى المحتل.

وأكد نقيب السادة الأشراف، على حق جمهورية مصر العربية فى الدفاع عن أمنها القومي، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وطالب نقيب السادة الأشراف، المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، بالتدخل بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية.

“الأعلى للصوفية” يدين اقتحام اسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني

في سياق آخر، أدان الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بشدة الاقتحام العنيف الذي نفذته القوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار ارتكاب المذابح والجرائم في المناطق الفلسطينية حيث تعتبر هذه الأعمال العنيفة انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا للسلم والأمن في المنطقة.

وأكد فى بيان له منذ قليل على حق جميع الشعوب في الحياة بأمان وكرامة، وشدد على أن استخدام القوة المفرطة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعا إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدوانية واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسئولين عنها.

وشدد على أن استخدام القوة المفرطة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعا إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدوانية واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسئولين عنها.