الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف يدين الهجوم على رفح الفلسطينية ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

د.محمود الشريف نقيب
د.محمود الشريف نقيب الأشراف

أدان السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، واستهداف الكثير من النازحين من الأطفال والنساء والمدنيين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن استخدام القوة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى ضرورة تكاتف الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة العدوان الغاشم للكيان الصهيونى المحتل.

وأكد نقيب السادة الأشراف، على حق جمهورية مصر العربية فى الدفاع عن أمنها القومي، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وطالب نقيب السادة الأشراف، المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، بالتدخل بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية.

“الأعلى للصوفية” يدين اقتحام اسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني

في سياق آخر، أدان الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بشدة الاقتحام العنيف الذي نفذته القوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار ارتكاب المذابح والجرائم في المناطق الفلسطينية حيث تعتبر هذه الأعمال العنيفة انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا للسلم والأمن في المنطقة.

وأكد فى بيان له منذ قليل على حق جميع الشعوب في الحياة بأمان وكرامة، وشدد على أن استخدام القوة المفرطة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعا إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدوانية واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسئولين عنها.

وشدد على أن استخدام القوة المفرطة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعا إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدوانية واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسئولين عنها.

نقيب الأشراف: المساجد تشهد تطويرًا غير مسبوق فى عهد السيسى

نقيب الأشراف يدين اقتحام رفح الفلسطينية إزدواجية معايير المجتمع الدولي التدخل

الأكثر قراءة

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية