الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

روسيا: أى عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية ستخلف كارثة إنسانية

رفح
رفح

أعلنت الخارجية الروسية أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستصعد الصراع وستخلف كارثة إنسانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الاتحاد الإفريقي يدين الاجتياح الإسرائيلي لرفح

وأدان الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، الاحتياج الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بلهجة شديدة، مطالبًا بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي وصفه بـ"القاتل" في المنطقة.

وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس"، امتداد الحرب إلى معبر رفح ممر المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى "سيطرة الدبابات الإسرائيلية على القناة الرئيسية للإمدادات إلى غزة".

الخارجية الروسية رفح رفح الفلسطينية كارثة انسانية القاهرة الإخبارية

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