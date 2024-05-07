على هامش مؤتمرها الدولى الـ 29.. إعلام القاهرة تستضيف ورشة التسويق بالفيديو للمنتجات الخضراء

على هامش مؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة الـ29، بعنوان الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية، استضافت كلية الإعلام ورشة تدريبية، بعنوان "التسويق بالفيديو للمنتجات الخضراء"، اليوم الثلاثاء 7 مايو، قدمتها أ.آية صالح، صانعة محتوى، بحضور حوالي عشرين متدربا من مختلف الأعمار.



بدأت الورشة بتوضيح أهمية التسويق بالفيديو، الذي يعتمد بشكل أساسي على مقولة "إن لم يكن يتحرك، فهو لا يحدث"، موضحة أن الفيديو صار في العصر الحديث هو دليل الحدوث الأهم، كما أنه يخلق علاقة شعورية مع الجمهور أكثر عمقا من وسائل التسويق الأخرى، وتابعت أن الفيديو يصل لشريحة أوسع من الجمهور العام والخاص، كما يساعد التسويق بالفيديو للمنتجات الخضراء في تخفيف ثقل المحتوى التعليمي في هذا المجال وجعله قريبا لعقل المشاهد.



وأوضحت المدربة آية صالح الفروق بين المحتوى المرئي الخاص بشركات متخصصة في صناعة منتجات صديقة للبيئة بالأساس، وبين المحتوى الخاص بشركات ليست متخصصة في إنتاج المنتجات الخضراء، لكنها تنشر الوعي بها بين الحين والآخر. وأوضحت أن كلاهما يتفق في المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وتقديم المحتوى التعليمي الذي يرفع الوعي بالمنتجات الخضراء.

وفي جانب مهم من الورشة التدريبية، أكدت صالح أن التسويق للمنتجات الخضراء لا بد أن يكتسي بطابع معين لجذب الجمهور العام غير المتخصص، حيث قدمت جزءا تطبيقيا لأفكار حملات إعلانية لمنتجات خضراء ناجحة وناقشت أسباب نجاحها، مثل شركة "جيزازي" المصرية، موضحة أنهم يعتمدون على التسويق لمنتجاتهم الخضراء عن طريق الصور المتحركة ذات الطابع البصري الجذاب، وشركة "تيسلا" الأمريكية التي تضفي الطابع المستقبلي على جميع منتجاتها الذي يجذب الجمهور العام للمنتجات الخضراء حتى وإن لم يهتموا بمفهوم الاستدامة نفسه.

وأضافت أن أنسنة المحتوى المرئي في التسويق للمنتجات الخضراء يضيف لها ميزة جذب عالية لدى الجمهور سواء كان متخصصا في مجال المنتجات الخضراء أم لا، مثل شركة "كليم" المصرية التي يعتمد تسويقها لمنتجها من السجاد على إعلان مبدأ توفير فرص عمل لمصريين بسطاء، ليصلوا بمنتجاتهم للعالمية.

كما بيّنت المدربة آية أن استخدام الألوان المريحة للعين وليست الفجة، للتعبير عن طبيعة المنتج المستدام، تعد من أحد أهم أساليب التسويق للمنتجات الخضراء.

وتعمقت آية صالح في شرح طرق صناعة محتوى فيديو جذاب للحملات الإعلانية للمنتجات الخضراء، ومنها ربط المحتوى البصري بفعاليات على أرض الواقع تساعد على تسويق المنتج، مثل تنظيم ماراثون لرفع الوعي بالأزمات البيئية.

بالإضافة إلى عدم استخدام صور منفرة لشرح عملية إنتاج المنتجات الخضراء، بل تقديم الصور الجذابة المريحة والإنسانية لكسب تعاطف المشاهد مع عملية الاستدامة.

ومن أهم قواعد إنتاج فيديو تسويقي جذاب الاهتمام بقصر الفيديو بحيث لا يزيد علي دقيقة واحدة، ليلائم معظم منصات التواصل الاجتماعي، أما الفيديو الطويل فأثبتت الدراسات واستطلاعات الرأي أنه يناسب منصة يوتيوب أكثر من غيرها من المنصات.

وتخللت الورشة نشاطا جماعيا بين المتدربين لكتابة تصور لحملة تسويقية لشركة ملابس مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، وقدم المتدربون من الطلبة والباحثين مقترحات مختلفة لحملات تسويقية بالفيديو متنوعة بين المحتوى التعليمي والمرح والإعلاني واقتراحات لإمكانية استخدام المؤثرين في الحملات.

وفي النهاية قدمت المدربة اقتراحات لبعض الأدوات لصناعة المحتوى من حيث الإضاءة والكاميرات والبرامج والمونتاج، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي الذي يساعد على إنتاج أفكار الحملات التسويقية. وفي الوقت نفسه حذرت من أن نقل المحتوى أو سرقته في مجال التسويق بالفيديو يساوي موتا أكيدا لصانع الفيديو في مجاله.

يذكر أن المدربة أ. آية صالح حاصلة على ماجستير في الصحافة التليفزيونية والرقمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما أنها متخصصة في إنشاء المحتوى المصور لوسائل التواصل الاجتماعي، وأنتجت مقاطع فيديو تسويقية جذابة لمختلف المجالات. وهي مؤسسة شركة WeTell Production.