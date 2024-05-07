الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز

مصر

وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

جريدة الدستور

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة فى ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، العلاقات المتميزة التى تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية فى مختلف المجالات العسكرية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة القوى الفاعلة فى المجتمع الدولى للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البرى للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار والتوازن بالمنطقة وكذا بالجهود المبذولة تجاه الأزمة فى غزة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

كما التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، تناول اللقاء تعزيز آفاق التعاون العسكرى لكلا البلدين.

حضر اللقاءات السفيرة الأمريكية بالقاهرة والملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

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