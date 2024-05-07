الثلاثاء 07 مايو 2024
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"المصري للدراسات": مصر لعبت دورا كبيرا منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

تحدث الباحث بالمركز المصري للفكر محمد عبد الرازق، عن الدور المصري الهام في القضية الفلسطينية واتجاه الأحداث منذ اندلاع ذروتها في السابع من أكتوبر حتى اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، إن مصر لعبت دورا كبيرا منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وقبل ذلك بالتأكيد، لافتًا إلى أن مصر لعبت دورا محوريا في التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكد أن الجهود المصرية اتخذت عدة مستويات في هذا الإطار، أولها يتعلق بالمستوى السياسي والدبلوماسي المتمثل في تقريب وجهات النظر، والحيلولة دون تواصل الصراع، والتوصل إلى تهدئة في المنطقة.

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر، أن المستوى الثاني هو الإنساني، الذي يتمثل في تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن مصر لعبت الدور الأبرز والأهم في هذا المستوى، خاصة أن أكثر من 80 % من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، قادمة من مصر.

واختتم إلى أن مقترح الاتفاق التي قدمته مصر، بهدف التقريب بين حركة حماس وإسرائيل، راعى العديد من الجوانب التي كان يعارضها الجانبان، موضحا أن الاتفاق كان متوازنا إلى حد كبير لرغبات الطرفين.

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