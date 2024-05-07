«أشبه بالذهب».. كيف تصدت الجهات الرقابية لعصابة تعدين البينكوين الرقمية فى أكتوبر؟

«من عملة افتراضية لتصنيع وتعدين».. هكذا تحولت عملة البيتكوين الخاصة بالتداول على الإنترنت إلى شيء مادي وملموس وعملات غالية أشبه بالذهب لكن تحاول الجهات الرقابية تصدت لهذه المداولات غير القانونية.

استهلاك الكهرباء السبب

في منطقة أكتوبر وتحديدًا في الـ 800 فدان، رصدت الأجهزة الأمنية ضعط كبير على الكهرباء واستهلاكها على غير المعتاد ليتبين أن هناك شقق تدير أجهزة التعدين لتصنيع عملات البيتكوين المشفرة رقميًا، وأن أثنين كونا تشكيلا عصابيا لتمويل وتصنيع مشروع تعدين البيتكوين وأن سبب اختيارهما لمكان ضبطهما أن هذه الأماكن استهلاك الكهرباء للوحدات السكنية فيها يكون بطريق الممارسة ولن يكون هناك عداد كهرباء يظهر الحمولة الزائدة الناتجة عن عمل أجهزة التعدين.





اعترافات المتهمين

أمام النيابة العامة، اعترف المتهمان بتجهيزالشقق بالشبكات والأجهزة وتوصيلها بالكهرباء الخاصة بكل شقة، بدءًا من مايو، حيث تبين أن المتهم الأول يمول المشروع والثاني هو المسئول عن صيانة أجهزة التعدين، موضحين أنهما يجهزا 5 شقق بـ9 أجهزة تعدين لكل شقة بإجمالي 45 جهازًا.



وقال المتهم الأول أنه المسئول عن تسلم الأموال عن طريق تحويلات على محفظته وحسابه المالي وهذا ما دفعه لتجميع مبالغ مالية تصل لـ 700 ألف جنيه حتى تم شراء أجهزة تعدين البيتكوين وبضبط المتهم الأول في منطقة 800 فدان بأكتوبر وبحوزته 9 أجهزة تبلغ قيمة الجهاز الواحد 35 ألف جنيه.

وأرشد المتهم عن 4 شقق آخرين بهم أجهزو عن 4 شقق أخرى بهم 36 جهاز ليصبح قيمة إجمالي الأجهزة المضبوطة 1،575،000 جنيه.





تفاصيل الشقق المضبوطة

الشقة الأولى جاءت برقم 23 في عمارة 332 بمشروع 645 عمارة دائرة القسم تحتوي على 9 أجهزة تعدين للعملة الرقمية "البيت كوين"، الشقة الثانية رقم 22 في عمارة 68 بمشروع 645 عمارة تحتوي على 9 أجهزة تعدين للعملة الرقمية “البيتكوين”،الشقة الثالثة رقم 23 في عمارة (د) بـ800 فدان تحتوي على 9 أجهزة تعدين للعملة الورقية “البيت كوين”،الشقة الرابعة رقم 22 في عمارة 2 بـ قطاع (ج) بـ800 فدان تحتوي على 9 أجهزة تعدين للعملة الرقمية "البيت كوين".

عملة البيتكوين

كانت ارتفعت عملة البيتكوين لـ 70 ألف دولار، لأول مرة في تاريخها حيث كانت أسعار العملات الرقمية، وتم تداول "بيتكوين" العملة الرقمية الأكبر في سوق العملات المشفرة عند 60٫025 دولارًا، يوم الأحد 3 مارس 2024، وسجلت القيمة السوقية بما يقدر بنحو 508 مليارات دولار خلال 59 يومًا فقط، مع متوسط يومي يبلغ 9.2 مليار دولار.