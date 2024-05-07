ياسمين عبدالعزيز تكشف لـ"صاحبة السعادة" عن مسيرتها الذاتية والمهنية (فيديو)

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة Dmc، أطلت الفنانة ياسمين عبد العزيز لتسرد قصة نجاحها الشخصي والمهني، مؤكدة أنها لم تستغل الأموال التي حصلت عليها في شبابها في أي شيء سلبي.

وصرحت "عبد العزيز" بأنها كانت الوجه الإعلاني الأعلى أجرًا في فترة مبكرة من حياتها، مشيرة إلى أنها تحملت مسؤولية مصاريفها الدراسية واستطاعت شراء سيارة وشقة في سن السادسة عشر.

وأضافت أن هذه الاستقلالية المالية كانت دافعًا لها للعناية بمن حولها دون الوقوع في أي تصرفات مالية خاطئة.

وتابعت ياسمين عبد العزيز في حديثها قائلة: "تعلمت أن أكون معطاءة دون انتظار المقابل، وأن أعتمد على نفسي دون الحاجة للآخرين"، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها مثالًا للمرأة العصامية التي تبني مستقبلها بيديها.