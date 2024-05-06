الإثنين 06 مايو 2024
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قصواء الخلالي: الجيش المصري "يسد عين الشمس" (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت قصواء الخلالي إن الفلسطينيين صامدون في أراضيهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أن مصر هى الدولة الأكثر دعمًا للقضية الفلسطينية.

أضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن الجهود المصرية لم تتوقف لحظة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة أن الجيش المصري "يسد عين الشمس"، كما أن المفاوض المصري يُكمل دوره وتوصل بجهود شاقة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأعربت الخلالي عن سعادتها الكبيرة بالمشهد الذي رصد احتفالات الفلسطينيين في رفح الفلسطينية بعد الإعلان عن موافقة حماس على وقف إطلاق النار.

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