الإثنين 06 مايو 2024
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حوادث

تفاصيل تعدي سيدة على "سلفتها" بآلة حادة

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

"عوزة تتجوز جوزي"، كانت هذه الجملة كافية لتحريض سيدة على الاعتداء على سيدة أخرى بآلة حادة، في محاولة للدفاع عن منزلها وزوجها، فلم تكن المتهمة "نورا.م" تتخيل أنه بعد وفاة زوجها وعدم التخلي عنها وعن أبنائها الثلاثة، سيكون عليها هذا الالتزام طوال حياتها، ولكن المفاجأة كانت أن الأرملة، بعد شهر واحد من وفاة زوجها، طمعت في زوج "نورا.م" وحياتها المستقرة، وبدأت في التآمر لجعلها تقع في حبها والزواج منها، مبررة ذلك بأنه سيكون أبًا لأبنائها الصغار.

أقوال المتهمة بالتعدي على سلفتها 

وقالت المتهمة خلال إفادتها أمام جهات التحقيق في الخانكة بأن شقيق زوجها توفي في حادث سيارة، وترك ٣ أطفال. على الرغم من أن زوجته مكروهة من الجميع بسبب مشاكلها وخلافاتها الكثيرة، إلا أني وزوجي وقفنا بجانبها. بعد شهر واحد، تفاجأت برغبتها في الزواج من زوجي، حيث قالت له "أحتاج إليك لتكون أباً لأولادي بعد وفاة والدهم". رد زوجي عليها قائلاً "بالفعل، أنا أب لهم ولن أتخلّى عن أبناء أخي مهما حدث". لكنها ردت عليه قائلة "أريدك على سنة الله ورسوله"، فلم استطع السيطرة على أعصابي وانهالت عليها بآلة حادة حتى فقدت الوعي.

تفاجأت المجني عليها برد فعل سلفتها، وصرحت بأن نيتها كانت أن يكون الزوج أبًا لأبنائها ويراعي مصالحهم.
قرارات النيابة:
أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، كما أمرت جهات التحقيق بعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من المستشفى العام يفيد بوصول سيدة مصابة بكسر في الجمجمة، وبعد الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين قيام سلفتها بالتعدي عليها بآلة حادة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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