إحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل وحرق والدته في حدائق القبة

أحالت النيابة العامة بالقاهرة عامل بتهمة حرق وقتل والدته بمنطقة حدائق القبة لمحكمة الجنايات المختصة بعدما قررت في وقت سابق حبس المتهم وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار الحريق المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة العامة في القاهرة إلى أقوال المتهم بحرق والدته بحدائق القبة والذي يعمل موظفًا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكشفت التحقيقات أن المتهم في الفترة الأخيرة تعرف على بعض الأشخاص سيئو السمعة، ودخل في عالم المواد المخدرة حتى تركت له زوجته المنزل.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم يوم الواقعة حضر إلى منزل والدته وطلب منها أموالا لشراء المخدرات، إلا أنها رفضت ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، ثم خرج من المنزل متوجهًا إلى السيارة، وقام بإحضار البنزين وعاد وألقاه على والدته ثم أضرم النيران فيها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يتضمن العثور على جثمان سيدة داخل منزلها بمنطقة حدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان سيدة في العقد السادس من العمر متفحم، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليًا وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.