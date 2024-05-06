الإثنين 06 مايو 2024
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مصر

وزير فلسطينى: دور مصر محورى ومركزى على كل المستويات

رائد رضوان
رائد رضوان

أكد رائد رضوان، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، أن فلسطين تنظر دائما إلى الدور المصرى على كل المستويات كدور مهم ومحورى ومركزى، لافتا إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع مصر خلال فترة رئاسة فلسطين الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وقال رضوان، اليوم الإثنين، إن دولة فلسطين وضعت خططا للعمل خلال رئاستها الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مستطردا أنه رغم الظروف الحالية التي تمر بها فلسطين فيما يتعلق بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل وحصار الضفة الغربية وقرصنة الأموال، فإن هناك إرادة سياسية لتحدي كل هذه الظروف والوصول إلى نموذج يؤدي للمزيد من تعزيز تجربة العمل العربي المشترك من أجل مكافحة الفساد.

ولفت إلى أنه سيكون هناك العديد من الأنشطة خلال رئاسة فلسطين الدورة الخامسة من المؤتمر، وسيتم تبادل اقتراحات الأشقاء العرب لنقل التجارب الفُضلى من دولة إلى أخرى، حتى تكون هناك استفادة متبادلة من التجارب التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد.

وقال الوزير الفلسطيني إن عالم اليوم يختلف كثيرا عن الماضي، حيث يجرى تنظيم الإجراءات وفق بيئة من التكنولوجيا، وهناك انتقال واضح لمسألة تقديم الخدمات عبر البيئة التكنولوجية.

دور التكنولوجيا فى عمليات الإبلاغ عن أفعال الفساد

ولفت إلى أهمية دور التكنولوجيا في عمليات الإبلاغ عن أفعال الفساد وأعمال البحث والتحري والتحقيقات بجرائم الفساد، والعابرة للحدود منها.

واستعرض، كذلك، دور الرقمنة في تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين وتسهل مراقبة الدولة وتثبتها من نزاهة تقديم تلك الخدمات والاستفادة منها.

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كما أشار إلى دور التكنولوجيا في إتاحة المعلومات وتسهيل الوصول إليها من قبل الجميع كأداة لتعزيز الشفافية، لافتا كذلك إلى أهمية إقرار تشريعات تعزز دور التكنولوجيا في إدارة الشأن العام واعتماد الدول عليها.

وأبرز "رضوان" دور التكنولوجيا في الكشف عن التعاملات المشبوهة أو غير المشروعة، وأثر ذلك على الاستثمارات بالدولة، فضلا عن استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في مكافحة الفساد كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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