الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مؤتمر دولى حول مستقبل التمريض فى ضوء التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى بكلية التمريض.. الأربعاء

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تنظم كلية التمريض بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة فاطمة أحمد عابد عميدة الكلية، المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر للكلية تحت عنوان "مستقبل التمريض في ضوء التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي"، وذلك في العاشرة صباح الأربعاء المقبل 8 مايو، بقاعة الاحتفالات بالكلية، وبمشاركة نخبة من الخبراء بالمجال الأكاديمي والبحثي؛ لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث في علوم التمريض الحديثة.

وقال الدكتور الخشت إن المؤتمر يستهدف دمج مفاهيم الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعليم وممارسة التمريض، ويتضمن عدة محاور، من أبرزها: مناقشة أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتطوير مهنة التمريض، وعرض أهم الفرص والتحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا الرقمية في مجال التمريض، والتعرف على النواحي الأخلاقية في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وشرح فوائد استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعليم التمريض وممارسته.

txt

الخشت: جامعة القاهرة تقدمت فى علوم الحياة والطب 103 مراكز بنسبة 35% بين 2017- 2024

txt

الخشت يستعرض تقريرًا عن تقدم تخصص الصيدلة وعلم الأدوية في تصنيف QS الإنجليزي

وقالت الدكتورة فاطمة عابد عميدة كلية التمريض، إن نخبة من الخبراء سيشاركون فى فعاليات المؤتمر، وسوف تعقد على هامشه ورشة عمل بعنوان "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي"، والتي يحاضر فيها الدكتور محمد أنس الباز مؤسس إحدى الشركات العاملة في مجال صناعة التكنولوجيا والاتصالات والتدريب.

جدير بالذكر، أن كلية التمريض بجامعة القاهرة قد حصلت حديثًا على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية AHPGS، حيث استقبل الدكتور محمد الخشت وفد هيئة الاعتماد، وتناول اللقاء الأهمية الكبرى لجامعة القاهرة وإمكاناتها العلمية وكلية التمريض بالجامعة، وتأثيرها المباشر منذ نشأتها وعملها على كافة كليات التمريض، وأن كثيرا من أساتذتها يعملون في العديد من كليات التمريض بالجامعات المختلفة بمصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وأشاد الوفد بالمستوى الأكاديمي لكلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس بها وكفاءة أدائها، وهو ما يؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في مجال التمريض.

جامعة القاهرة التمريض الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الرقمية والرقمنة

الأكثر قراءة

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين