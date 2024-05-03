الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير المشروعات بـ"ابدأ" يستعرض محاور العمل الرئيسية للمبادرة

عمال بأحد المصانع-
عمال بأحد المصانع- ارشيفية

استعرض المهندس حسن نجا، مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، محاور العمل الرئيسية لمبادرة ابدأ، موضحًا أن المبادرة تم إطلاقها بتوجيهات من الرئيس السيسي لمجموعة من شباب البرنامج الرئاسي لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة.

وقال “نجا”، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية “إكسترا نيوز”، إن المبادرة أطلقت بشكل رسمي في أكتوبر 2022، بغرض أساسي وهو دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، ومنذ اليوم الأول للمبادرة وتم عقد لقاءات موسعة مع الجهات المعنية بالصناعة سواء رجال أعمال ومستثمرين أو جهات حكومية مختصة.

وأكد أن المبادرة نجحت في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن وضع السوق الصناعي المصري وهو ما افتقدناه لسنوات عديدة ونجحت مبادرة “ابدأ” في توفيره، ونعمل على دعم قطاع الصناعة وإزالة المعوقات، واهنأ عمال مصر بعيدهم: “كل عام وهما طيبين ونرجو أن نكون في تقدم دومًا”.

ابدأ مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة

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