مسئول بمبادرة "ابدأ": نسعى لتوطين الصناعة وتحسين القدرات

قالت المهندسة أسماء مغربى نائب قطاع دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ"، إن رؤية المبادرة جاءت كحل استراتيجى لحل مشكلة البيروقراطية، وبالفعل كانت مهمة تسهيل التعامل بين المستثمر المصرى والجهات الحكومية، ونجحنا بنسبة كبيرة فى عرض الطلبات التى جائتنا على الموقع الإلكترونى للمبادرة.

وأضافت مغربى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المبادرة تعمل على توطين الصناعة وتحسين القدرات، ولدينا قطاع تدريب لعمل بروتوكولات وشراكات.

ولفتت أسماء مغربى، نعمل على جميع القطاعات الصناعية، منها الصناعات الطبية والهندسية والكيميائية والخامات، كما تم توطين 4 مصانع منها مصنع نوفا وهو المصنع الأول فى الشرق الأوسط وإفريقيا ينتج مكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحى ومعالجة المياه، ومشروع محركات النقل الخفيف، وهو مغزى لصناعات النقل الخفيف.