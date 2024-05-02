الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئول بمبادرة "ابدأ": نسعى لتوطين الصناعة وتحسين القدرات

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

قالت المهندسة أسماء مغربى نائب قطاع دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ"، إن رؤية المبادرة جاءت كحل استراتيجى لحل مشكلة البيروقراطية، وبالفعل كانت مهمة تسهيل التعامل بين المستثمر المصرى والجهات الحكومية، ونجحنا بنسبة كبيرة فى عرض الطلبات التى جائتنا على الموقع الإلكترونى للمبادرة.

وأضافت مغربى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المبادرة تعمل على توطين الصناعة وتحسين القدرات، ولدينا قطاع تدريب لعمل بروتوكولات وشراكات.

ولفتت أسماء مغربى، نعمل على جميع القطاعات الصناعية، منها الصناعات الطبية والهندسية والكيميائية والخامات، كما تم توطين 4 مصانع منها مصنع نوفا وهو المصنع الأول فى الشرق الأوسط وإفريقيا ينتج مكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحى ومعالجة المياه، ومشروع محركات النقل الخفيف، وهو مغزى لصناعات النقل الخفيف.

ابدأ قطاع دعم الصناعة دعم الصناعة

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