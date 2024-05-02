الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

يارا ثابت: تنفيذ 23 فرصة استثمارية فى المرحلة الأولى من مبادرة "ابدأ"

الدكتورة يارا ثابت
الدكتورة يارا ثابت عضو مبادرة ابدأ

قالت الدكتورة يارا ثابت عضو مبادرة ابدأ الوطينة لتطوير الصناعة المصرية ومدرس مساعد بكليه السياسة والاقتصاد، إن مبادرة ابدأ تهدف لتحقيق 3 محاور رئيسية  تتمثل في  توفير فرص عمل للشباب وتعميق الصناعات الحديثة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

أبرز إنجازات مبادرة ابدأ والمشروعات والمصانع المشاركة باحتفالية عيد العمال (فيديو)

ضمن مبادرة ابدأ.. مصنع MSE لصناعات التكييف ينتج مليون وحدة سنويا (فيديو)

ضمن مبادرة "ابدأ".. بدء تشغيل "نوفا للتنمية الصناعية" باستثمارت 16 مليون دولار

"إبدأ" تعلن إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة "معدتك شركتك"

مبادرة ابدأ تسهدف 3 محاور رئيسية 

وأضافت يارا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مبادرة ابدأ تشمل قطاع خاص بالدراسات الاقتصادية والذي يساهم في البحث الفرص الاستثمارية المقدمة أو المستهدفة بالدولة لقطاعات أخرى بالمبادرة وعلى رأسها محور المشروعات الكبرى.

وأشارت إلى أنه من خلال محور المشروعات الكبرى وجدنا نحو 84 فرصة استثمارية صناعية جديدة ومن خلال بحث تلك الفرص تم تنفيذ 23 مشروعا بالمرحلة الأولى وقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 62 مليار جنية بما يعادل 1.3 مليار دولار والتي مثلت بالفعل المشاريع التي تم ضخها بحوالي 28‎%‎ من إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال 3 سنوات الماضية. 
 

ابدأ تساهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية 

وأكدت عضو مبادرة ابدأ الوطينة لتطوير الصناعة المصرية، أن فيما يخص خفض الفاتورة الاستيرادية، من خلال الشراكات التي تم عقدها من خلال محور المشروعات الكبري والذي يعد واحد من اهم المشاريع بالمبادرة ابدأ بيتم من خلال الشراكات يتم العمل علي الفاتورة الاستيرادية بخفضها عن طريق تقليص حجم السلع المستوردة من الخارج او زيادة الصادرات والمنتجات بنفس الجودة للأسواق الخارجية فبالتالي بيساهم في تقليل حجم الفاتورة الاستيرادية للخارج وكذلك زيادة خلق توفير عملة اجنبية للدولة

 

محور دعم المصنعين والمستثمرين 

وأشارت إلى أن فيما يخص دعم المصنعين والمستثمرين هناك محور خاص بدعم الصناعة والذي يقوم بدعم وتشجيع المصنعين من خلال تذليل العقبات التي توجيهم مثل العمل علي سهول الحصول علي ترخيص وتقين اوضاع المصانع او التعاون مع الجهات المعينة بالدولة مثل جهاز تنمية المشروعات بمجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية وغير من الجهات المختصة بالصناعة.
وأفادت انه من خلال محور دعم المصنعين والمستثمرين قد تلاقينا علي الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ الوطينة نحو 2000 طلب لدعم المصانع القائمة بالفعل ما بين الطلبات يوجد مصانع متعثرة او تسهيل اجراءات وهناك ايضا طلبات خاصة بتوسع خطوط انتاج وبالفعل تم انجاز بعض الطلبات المقدمة وجار العمل علي باقي الطلبات.

وكشفت الدكتورة يارا ثابت، أنه يتم توطين الصناعة من خلال 3 محاور رئيسية هي دعم الصناعة ومحور التدريب والبحث والتطوير من خلال تلك المحاور بيتم عقد شراكات جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين الاجانب والتي من خلالها يتم تطوير الصناعه وتعميقها المنتجات المحلية في الصناعات التي يتم فيها شراكات المستثمرين او من خلال محور دعم الصناعة حل مشاكل المصانع المتعثرة لاعادة العمل مرة أخرى او من خلال عملية تطوير المصانع من خلال محور التدريب والبحث والتطوير وكذلك يتم مساعدتهم بالعمالة المدربة والمؤهلة طبقا لاحتياجاتهم عن طريق قطاع البحث والتطوير والتدريب.

مبادرة ابدأ تنفيذ التزام المرحلة الاول جنازة مليار دولار

مواد متعلقة

ابدأ: نستهدف توفير 250 مليون دولار من إنتاج مجمع مصانع محركات النقل الخفيف

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تقرير الطب الشرعى عن ضحايا «مذبحة دار السلام»: غربلهم بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا