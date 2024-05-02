يارا ثابت: تنفيذ 23 فرصة استثمارية فى المرحلة الأولى من مبادرة "ابدأ"

قالت الدكتورة يارا ثابت عضو مبادرة ابدأ الوطينة لتطوير الصناعة المصرية ومدرس مساعد بكليه السياسة والاقتصاد، إن مبادرة ابدأ تهدف لتحقيق 3 محاور رئيسية تتمثل في توفير فرص عمل للشباب وتعميق الصناعات الحديثة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

مبادرة ابدأ تسهدف 3 محاور رئيسية

وأضافت يارا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مبادرة ابدأ تشمل قطاع خاص بالدراسات الاقتصادية والذي يساهم في البحث الفرص الاستثمارية المقدمة أو المستهدفة بالدولة لقطاعات أخرى بالمبادرة وعلى رأسها محور المشروعات الكبرى.

وأشارت إلى أنه من خلال محور المشروعات الكبرى وجدنا نحو 84 فرصة استثمارية صناعية جديدة ومن خلال بحث تلك الفرص تم تنفيذ 23 مشروعا بالمرحلة الأولى وقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 62 مليار جنية بما يعادل 1.3 مليار دولار والتي مثلت بالفعل المشاريع التي تم ضخها بحوالي 28‎%‎ من إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال 3 سنوات الماضية.



ابدأ تساهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية

وأكدت عضو مبادرة ابدأ الوطينة لتطوير الصناعة المصرية، أن فيما يخص خفض الفاتورة الاستيرادية، من خلال الشراكات التي تم عقدها من خلال محور المشروعات الكبري والذي يعد واحد من اهم المشاريع بالمبادرة ابدأ بيتم من خلال الشراكات يتم العمل علي الفاتورة الاستيرادية بخفضها عن طريق تقليص حجم السلع المستوردة من الخارج او زيادة الصادرات والمنتجات بنفس الجودة للأسواق الخارجية فبالتالي بيساهم في تقليل حجم الفاتورة الاستيرادية للخارج وكذلك زيادة خلق توفير عملة اجنبية للدولة

محور دعم المصنعين والمستثمرين

وأشارت إلى أن فيما يخص دعم المصنعين والمستثمرين هناك محور خاص بدعم الصناعة والذي يقوم بدعم وتشجيع المصنعين من خلال تذليل العقبات التي توجيهم مثل العمل علي سهول الحصول علي ترخيص وتقين اوضاع المصانع او التعاون مع الجهات المعينة بالدولة مثل جهاز تنمية المشروعات بمجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية وغير من الجهات المختصة بالصناعة.

وأفادت انه من خلال محور دعم المصنعين والمستثمرين قد تلاقينا علي الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ الوطينة نحو 2000 طلب لدعم المصانع القائمة بالفعل ما بين الطلبات يوجد مصانع متعثرة او تسهيل اجراءات وهناك ايضا طلبات خاصة بتوسع خطوط انتاج وبالفعل تم انجاز بعض الطلبات المقدمة وجار العمل علي باقي الطلبات.

وكشفت الدكتورة يارا ثابت، أنه يتم توطين الصناعة من خلال 3 محاور رئيسية هي دعم الصناعة ومحور التدريب والبحث والتطوير من خلال تلك المحاور بيتم عقد شراكات جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين الاجانب والتي من خلالها يتم تطوير الصناعه وتعميقها المنتجات المحلية في الصناعات التي يتم فيها شراكات المستثمرين او من خلال محور دعم الصناعة حل مشاكل المصانع المتعثرة لاعادة العمل مرة أخرى او من خلال عملية تطوير المصانع من خلال محور التدريب والبحث والتطوير وكذلك يتم مساعدتهم بالعمالة المدربة والمؤهلة طبقا لاحتياجاتهم عن طريق قطاع البحث والتطوير والتدريب.