الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الباز: اجتياح رفح يضع "عملية السلام "بين مصر وإسرائيل على المحك

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه بجهود المفاوض المصري يمكن ألا نصل إلي عملية عسكرية في رفح، مؤكدًا: "أن الثوابت المصرية ترفض تمامًا تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وهناك تحذيرات من أن تنفيذ الاجتياح يضع عملية السلام بين مصر وإسرائيل على المحك وسيكون لها تبعات كبيرة جدًا".

وأضاف الدكتور "الباز" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج" كل الزوايا" عبر فضائية "أون": "الثوابت الأساسية المصرية أعتقد أن إسرائيل تعلمها جيدًا وبتعمل حسابها، وأن الوقت في المفاوضات هو مؤشر أن هذه العملية لن تتم على الأقل في التصور أو السيناريو والشكل الذي تريده إسرائيل".

وحول الهدنة داخل القطاع، قال “الباز”: "ضروري أن تحدث الهدنة ونحن قربيون منها، لأن الطرفين في احتياج لها لولا الصورة الذي يريد كل طرف أن يرسمها عن نفسه الأهداف اللي كل طرف أعلنها عن الانتصارات التي يحرزها.. لكن الحقيقة على الأرض أن كلا الطرفين في احتياج كبير لهذه الهدنة ويمكن هذه الرغبة الخافية الغير معلنة  يمكن أن يسرع بالوصول إلي هذه الهدنة وأعتتقد أن مصر تسعى جاهدة للوصول إليها".

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