الولايات المتحدة تفرض عقوبات لتقليص القدرات العسكرية والصناعية الروسية

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات واسعة النطاق تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية والصناعية الروسية، تطال شركات فى الصين ودولا أخرى على خلفية مساعدتها موسكو بالحصول على أسلحة تستخدمها فى حرب أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - فى بيان - "حذرنا، باستمرار، من أن الشركات ستواجه عواقب وخيمة لتقديم الدعم المادى لحرب روسيا، والولايات المتحدة تفرضها اليوم على ما يقرب من 300 هدف".

وأعلنت الوزارة، أن العقوبات تشمل حوالى 300 شركة فى روسيا والصين وغيرها من الدول؛ تتهمها بدعم حرب أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "الحرة" الفضائية.

وأضافت أن "إجراءات اليوم ستزيد من تعطيل الجهود الحربية الروسية وإضعافها من خلال ملاحقة قاعدتها الصناعية العسكرية وشبكات التهرب التى تساعد فى إمدادها".