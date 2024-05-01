الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

الفلفل الأحمر والفواكه الحمضية.. "أطعمة تقوي جهازك المناعي "

الفلفل الأحمر
الفلفل الأحمر

مع تغير الفصول تتغير الجراثيم والفيروسات التي نتعرض لها، يعد الحفاظ على قوة جهازك المناعي أمرًا أساسيًا لتجنب المرض خلال هذه الفترة الانتقالية، في حين أن غسل اليدين والحصول على قسط كافٍ من النوم وإدارة التوتر كلها أمور مهمة، فإن ما تأكله يمكن أن يكون له تأثيرًا كبيرًا على صحة المناعة.

تناول هذه الأطعمة المعززة للمناعة لتقوية دفاعات جسمك خلال التحول الموسمي:

إليكم خلال سطور نصائح للتخطيط للوجبات

أ. المغذيات الكبيرة المتوازنة:

وفقا لموقع  health ضمان اتباع نظام غذائي متوازن مع ما يكفي من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية.

البروتينات ضرورية لبنية الخلايا المناعية ووظيفتها.

ب. الحد من الأطعمة المصنعة:

قلل من استهلاك الأطعمة المصنعة والسكرية، لأنها يمكن أن تضعف وظيفة المناعة.

اختر الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية.

ج. الكحول المعتدل والكافيين:

الإفراط في تناول الكحول والكافيين يمكن أن يضر بوظيفة المناعة.

تناول هذه المشروبات باعتدال.

والخبراء أوصوا بما يلي:

  • الفواكه الحمضية - فيتامين C : هو أحد أكبر معززات جهاز المناعة المتوفرة،  وهو يعمل كمضاد للأكسدة، حيث يعمل على تحييد الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا، كما أنه يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى ، الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض مليئة بفيتامين C، لذا تأكد من إضافتها إلى وجبات الطعام والوجبات الخفيفة.

 

  • الفلفل الأحمر - قد تتفاجأ عندما تعلم أن الفلفل الأحمر يحتوي في الواقع على فيتامين C أكثر من البرتقال كما أنها مصدر رائع للبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ للمساعدة في تنظيم جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجلد والأنسجة كطبقة حماية إضافية.

 

  • البروكلي - هذه الخضروات المقرمشة غنية بالعناصر الغذائية بشكل لا يصدق، ومليئة بالفيتامينات A وC وE والألياف ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الأخرى التي تمنح جهاز المناعة دفعة قوية. إن العنصر الغذائي الرئيسي الذي يجعل البروكلي مصدر قوة هو الجلوتاثيون، الذي يزيد من إنتاج مضادات الأكسدة الرئيسية في الجسم لمحاربة العدوى.

 

  • الثوم - يتمتع الثوم بخصائص قوية مضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا، مما يعزز قدرات جهاز المناعة لديك على مكافحة الأمراض. إن مركب الأليسين المحتوي على الكبريت هو ما يمنح الثوم قوة مناعية. حاول إضافة المزيد من الثوم إلى طبخك، لكن اتركه لمدة 10 دقائق بعد التقطيع أو السحق قبل التسخين للسماح للأليسين بالتنشيط الكامل.

 

  • الزنجبيل - يعد هذا الجذر الحار محاربًا آخر لجهاز المناعة، وذلك بفضل مستوياته العالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تسمى جينجيرول. يمكن أن يساعد الزنجبيل الطازج في تقليل الغثيان، وتخفيف آلام العضلات والمفاصل، وحتى تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي الناجمة عن الحساسية أو الأمراض الموسمية. ابشر بعضًا منها في مقلاة سريعة، أو انقعها في الماء الساخن لتحضير شاي الزنجبيل، أو امزجها في عصير.

 

  • الزبادي - ابحث عن الزبادي الذي يحتوي على سلالات حية ونشطة مثل العصيات اللبنية والبيفيدوباكتريوم. تساعد بكتيريا البروبيوتيك "الجيدة" هذه على ملء أمعائك بالميكروبات الصحية التي تعمل على تحسين وظيفة المناعة وتمنع نمو البكتيريا والجراثيم الضارة. كما يوفر الزبادي اليوناني كمية جيدة من البروتين لتغذية الخلايا المناعية.
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