الحكم في استئناف سيدة لإثبات نسب طفلها للاعب كرة شهير.. 29 يونيو

حجزت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف سيدة على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفلها إلى لاعب كرة شهير سابق بالزمالك، لجلسة 29 يونيو المقبل.



وكانت محكمة الأسرة بالعمرانية قد قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة والمرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح".



وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب في القضية رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، الصادر في 28 مارس 2023، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31 أغسطس 2022 للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.



وأوضحت بيانًا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 5 مارس 2022، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهما.

فحررت المحضر رقم 16144لسنة 2022، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.