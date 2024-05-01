الزمالك يدرس التعاقد مع أحمد حجازي الموسم المقبل

كشف الإعلامى محمد الليثى عن ترقب مسئولى نادى الزمالك لموقف أحمد حجازي مدافع إتحاد جدة لضمه الموسم المقبل.

وأوضح “الليثى” خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "ينتظر مسئولو الزمالك موقف حجازي مع إتحاد جدة وضمه حال رحيله بنهاية الموسم".

وأشار محمد الليثى أن هناك محاولات من قبل مسئولى الزمالك لإنهاء أزمة القيد بجدولة مستحقات المغربى خالد بوطيب.

بمشاركة حجازي.. الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين

أهّل الهلال إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين موسم (2023-2024)، بانتصاره على مضيفه اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في نصف نهائي البطولة.

المغربي عبدالرزاق حمدالله سجل هدفًا لـ الاتحاد في الدقيقة الثامنة مستغلًا خطأ فادحًا من كاليدو كوليبالي وياسين بونو، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه المحترف المصري أحمد حجازي في الدقيقة 20 لعركلته ألكسندر ميتروفيتش.

واستطاع البرازيلي ميشايل تسجيل الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة 25، بعدما تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من مواطنه مالكوم، ليقوم ألكسندر ميتروفيتش بتفويت الكرة، لتصل للاعب الذي راوغ عبدالله المعيوف ووضعها بسهولة في الشباك معلنًا عن تقدم فريقه.

وكاد ميشايل أن يعزز تقدم الهلال في الدقيقة 30 بعدما انفرد بمرمى المعيوف، لكن ذلك الأخير تصدى لتسديدته.

وسجل مالكوم هدفًا لـ الهلال في الدقيقة 37، لكن تم إلغائه بداعي التسلل على ياسر الشهراني ممرر الكرة، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 42، بعد تدخله العنيف على أحمد الغامدي، ليترك الهلال منقوص العدد.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الاتحاد من محاولاتهم لتسجيل هدف التعديل، وهو ما حققوه بتسجيل هدف عن طريق حمدالله في الدقيقة 67 بتسديدة على الطائر من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أحمد الغامدي من الجهة اليسرى.

وسجل حمدالله هدفًا آخرًا في الدقيقة 72، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي ظل سعي الاتحاد لتسجيل هدف الانتصار، استطاع الهلال إحراز ثاني الأهداف في الدقيقة 81 من هجمة مرتدة، حيث مرر مالكوم الكرة يساره لـ سعود عبد الحميد، الذي وضع الكرة في شباك المعيوف، مهديًا فريقه بطاقة العبور للنهائي.