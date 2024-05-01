الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش المالي يعلن قتل قيادي في تنظيم "داعش" هاجم القوات الأمريكية بالنيجر

الجيش المالي
الجيش المالي

أعلن الجيش في مالي الثلاثاء مقتل قيادي كبير في تنظيم "داعش" كان مطلوبا في قضية مهاجمة القوات الأمريكية في النيجر.

وقال جيش مالي في بيان رسمي إن "وسائل التعرف على الهوية والقرائن التي تم جمعها تؤكد مقتل أبو حذيفة الملقب بـ(هيغو)، وهو إرهابي أجنبي ذو شهرة كبيرة".

فيما أفاد موسى أغ أشاراتوماني زعيم إحدى جماعات الطوارق المسلحة المتحالفة مع الدولة، إن قواته شاركت في العملية، وإنها جرت في المنطقة الشمالية من مالي.

وأظهرت صورة أبو حذيفة التي بثها التلفزيون الحكومي رجلا يرتدي زيا عسكريا وله لحية سوداء طويلة ويحمل في يديه مدفعا رشاشا.

أبو حذيفة


وأبو حذيفة، المعروف باسمه المستعار هيغو، قيادي في تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

ويعتقد أن أبو حذيفة ساعد على تنفيذ هجوم عام 2017 على القوات الأمريكية والنيجرية في تونغو بالنيجر، مما أدى إلى مقتل أربعة أمريكيين وأربعة جنود نيجيريين. وفي أعقاب الهجوم، قلص الجيش الأمريكي عملياته مع الشركاء المحليين في منطقة الساحل.

 

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