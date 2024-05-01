الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الحوثيون يعرضون مشاهد من استهداف سفينة "CYCLADES" بالبحر الأحمر (فيديو)

لقطة من استهداف السفينة
لقطة من استهداف السفينة CYCLADES

عرضت القوات المسلحة التابعة لجماعة “الحوثيون”، مشاهد من استهدافها لسفينة كانت في البحر الأحمر متجهة إلى موانئ إسرائيل، بطائرة مسيرة.

ونشر الإعلام الحربي للحوثيين مقطع فيديو يظهر "مشاهد استهداف سفينة "CYCLADES" بطائرة مسيرة والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأحمر"، حيث أظهر مقطع الفيديو لحظة إطلاق المسيّرة، فيما أبانت اللقطات اللاحقة (المأخوذة من الطائرة) كيف توجهت المسيرة بشكل مباشر إلى السفينة.

استهداف سفينة ومدمرتين بالبحر الأحمر

وكانت قد أعلنت "حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون) ليل يوم الاثنين، استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وسفينة CYCLADES في البحر الأحمر، وسفينة إسرائيلية بالمحيط الهندي.

من الجدير الإشارة، إلى أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

 

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