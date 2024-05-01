الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يتابع آخر تطورات الاعتماد الدولى لمعمل مكافحة المنشطات

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسئولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومسئولى المعمل المصري للكشف عن المنشطات لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائي للمعمل المصري.


وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الكبير بالاعتماد الدولي  للمعمل  المصري لمكافحة المنشطات وتوفير كافة متطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في ضوء التعاون المثمر مع الوكالة والتي تشيد بجهود مصر على مستوى مكافحة المنشطات رياضيًا.


كما أثنى وزير الرياضة بالتوسع علي الحملات التثقيفية والتوعوية التي تقوم بها المنظمة لجميع الاتحادات الرياضية للتوعية بمخاطر المنشطات، وأساليب التغذية السليمة تفاديًا للوقوع فى مخاطر المنشطات، مشيدًا بدور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على مستوى الانجازات الملموسة التى حققتها فى هذا الملف.

 

من جانبه، أشاد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في تذليل كافة العقبات والإجراءات اللازمة من أجل اعتماد الدولي للمنشطات للمعمل المصري.


حضر الاجتماع الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، واللواء طبيب خالد شكري مدير إدارة الخدمات الطبية، والعميد محمد بدوى مدير المعمل المصرى للكشف عن المنشطات، إيمان جمعه المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

 

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