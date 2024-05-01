ضغوط متزايدة على صندوق الثروة النرويجى لسحب استثماراته من إسرائيل

تتزايد الضغوط على صندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في إسرائيل بسبب حرب غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية، أمس الثلاثاء، إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.

وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقًا بالفعل فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية، التي يملك الصندوق أسهمًا فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.

ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.

وتعرضت الجامعات، ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم

وامتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في إسرائيل في نهاية عام 2023، منها استثمارات في العقارات، والبنوك، والطاقة، والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق.