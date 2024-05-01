عمرو خليل: فلسطين تتصدر العالم وإسرائيل أمام مرمى العدالة الدولية (فيديو)

قال الإعلامي عمرو خليل، إن صدى فلسطين يتعالى في كل أرجاء العالم، وأن الأصوات ترتفع مطالبةً بوقف العدوان في غزة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة لحشد الدعم الدولي للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته.

وأوضح خليل، خلال تقديمه برنامج "من مصر" الذي يُبث على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه على الرغم من محاولات إسرائيل المستمرة لمحو الهوية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني وممارسات المستوطنين، إلا أن فلسطين استطاعت أن تحتل مكانة بارزة على الساحة الدولية.

وأضاف أن إسرائيل الآن تواجه الاتهامات في محكمة العدل الدولية، وتخضع لتحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مما يعكس تحولًا في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية.