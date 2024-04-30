مشاركة المرأة العاملة ماديًا فى البيت واجب أم تطوع؟

استعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة نقاشية بعنوان مشاركة المرأة العاملة ماديًا في البيت واجب أم تطوع.

وقال الشيخ معاذ شلبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن هذا هو ثاني سبب للطلاق بعد الخيانة الزوجية، موضحًا أن الحقوق الزوجية تبنى على المسامحة والمودة والرحمة، ولا تبنى على المشاحنة، متابعًا: "لو حق من الحقوق تنازل عنه أحد الأفراد كلية، هل الشرع سيجزمه أن يأخذ هذا الحق، لا بالطبع فعلي كل من الزوجين أن يأخذوا من الوسائل والسبل لسعادة المنزل".

وأضاف:" في موضوع الإنفاق بلا شك على الزوج، والنفقة النبي، صلي الله عليه وسلم، تكلم عنها في السنة النبوية، كما قال الله تعالي في كتابه الكريم «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله».