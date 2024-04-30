الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

7 سنين عجاف.. هل تروي "لوحة المجاعة" قصة الجفاف في عهد سيدنا يوسف؟

لوحة المجاعة
لوحة المجاعة

تضم محافظة أسوان العديد من الآثار التي يعود تاريخها لأزمنة مختلفة، سواء تنتمي للعصر الفرعوني أو غيره، “لوحة المجاعة” أحد أهم تلك المعالم التاريخية المنحوتة في الصخر.

لوحة المجاعة

هى لوحة منحوتة في الصخر تقع بمنطقة جزيرة سهيل بأسوان، وهى أحد النقوش التي تروي قصة 7 سنوات عجاف سيطر فيها الجفاف على أرض مصر في عهد الملك زوسر.

اللوحة تنتمي لعهد الدولة القديمة وترصد إحدى فترات توقف النيل عن الفيضان وحدوث المجاعة وجفاف الأرض وقلت فيها المحاصيل واستمر الجفاف لـ 7 سنوات، وتلك هي الرواية الأشهر عن اللوحة.

ويرجعها بعض المؤرخين إلى فترة السنوات العجاف التي ورد ذكرها في سورة يوسف بالقرآن الكريم.

لوحة المجاعة هي واحدة من ثلاثة فقط من النقوش المعروفة التي تربط اسم زوسر مع اسم حورس أو سيريخ نتر-خت "بمعنى: الجسد الإلهي" للملك زوسر في كلمة واحدة.

اللوحة تروي قصة غضب الملك 

وتصف اللوحة غضب الملك وقلقه، بسبب حالة الجفاف التي وقعت فيها مصر واستمرت لـ 7 سنوات، حيث لم يفيض النيل خلال تلك الفترة.

وطلب زوسر من كهنة وزيره إمحوتب المساعدة، وبحث الكهنة الأمر في معبد تحوت في هرموبوليس.

وأبلغ كاهن الملك أن من يتحكم في فيضان النيل هو الإله خنوم في جزيرة إلفنتين، وأنه غاضب لذا فإنه لا يسمح للمياه بالتدفق، وأمر زوسر بحمل القرابين إلى الجنوب، في محاولة لاسترضاء خنوم.

وفي الليلة التالية، رأى الملك حلمًا يعده خنوم فيه بإنهاء المجاعة، كما أصدر الملك قرارًا يمنح معبد خنوم في ريع المنطقة ما بين أسوان وإلفنتين، وكذلك حصة من كل واردات النوبة.

أسوان يوسف العصر الفرعوني جزيرة سهيل زوسر

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