خالد البلشى: آن الأوان أن يكون شيوخ المهنة طرفًا فى لجنة القيد بنقابة الصحفيين

طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال كلمته في إطلاق مشروع تطوير مركز التدريب بنقابة الصحفيين، بضرورة تطوير منظومة القيد داخل النقابة واختبارات تقييم المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين.

وقال الكاتب الصحفي، إن المركز أصبح جاهزا لتقييم كيفية دخول المتدرب لمهنة الصحافة والدورات المطلوبة له، داعيا أن تكون الجمعية العمومية طرفا في تقييم الزملاء أمام لجنة القيد.

واضاف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين: لجنة القيد عليها عبء ثقيل، وأدعوهم إلى تشكيل لجنة بمشاركة الجمعية العمومية لتتابع التقييم.. فكرة وجودنا كمنتخبين لا يعني أننا الافضل في المهنة، ويجب الاستعانة بشيوخ المهنة.

وشدد نقيب الصحفيين: آن الأوان أن يكون شيوخ المهنة طرفا في لجنة القيد، وأظن أن ذلك أصبح واجبا لتطوير العمل المهني داخل نقابة الصحفيين؛ حتى يكون لدينا أساس مهني حقيقي لتقييم المتقدمين.

إطلاق مشروع تطوير مركز التدريب بنقابة الصحفيين

وأطلقت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير مركز التدريب بالنقابة، بعد إعادة تهيئة وتشغيل وتوظيف كامل البنية التحتية له.

أعضاء المجلس

وتفقد المركز بعد تأهيله الافتتاح كلٌ من نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، وجمال غيطاس رئيس مركز التدريب بنقابة الصحفيين، وأيضا الكاتب الصحفي أكرم القصاص.

استديوهات الإذاعة والتليفزيون

وجاء إطلاق مشروع تطوير المركز بعد الانتهاء من أعمال تأهيل واختبار وتشغيل البنية التحتية الكاملة للمركز، التي تضم استديوهات الإذاعة والتليفزيون وغرف المونتاج بالمركز، إضافة لتطوير الأنظمة الإدارية ونظام الحجز والاستعلام وإدارة الدورات والموقع الإلكتروني وأنظمة التقييم والامتحانات الإلكترونية، والتي جري التخطيط لها وتنفيذها علي مدار الأشهر التسعة الماضية.