اجتماع حاسم للجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين في الإسكندرية لمناقشة اللائحة الجديدة

دعا المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، جموع المهندسين، لإبداء آرائهم في مقترح لائحة مزاولة المهنة، مشيرًا إلى أن النقابة تستمع لآراء الجميع وتُرحب بكل المقترحات، وقال: "هدفنا أن نصل معًا إلى توافق جماعي على مقترح لائحة جديدة لمزاولة المهنة قبل عرضه على الجمعية العمومية للنقابة، لإقراره".

وأضاف: "لجنة مزاولة المهنة التقت قبل أيام مع مهندسي القاهرة وتسع نقابات فرعية أخرى لمناقشة مقترح اللائحة، واليوم تلتقي مع مهندسي الإسكندرية والبحيرة ومطروح لذات الهدف، وستواصل لقاءاتها مع مهندسي باقي المحافظات، للوصول إلى توافق عام حول مقترح اللائحة".

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين، في اللقاء الموسَّع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، مع مهندسي نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مرسى مطروح"، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة السابق، والمهندس خالد عبدالله عيسى- رئيس نقابة المهندسين بمطروح، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو لجنة إعداد مقترح اللائحة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور المهندس هشام سعودي، أن لائحة ممارسة المهنة أحد الموضوعات الحيوية التي ستُحدد شكل ومستقبل مهنة الهندسة.



ووجّه "سعودي" الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة وأعضاء لجنة مزاولة المهنة برئاسة الدكتور أحمد البدوي سيد على جهودهم في إعداد مقترح اللائحة، وعلى التزامهم الكامل بالشفافية المطلقة في إعداد هذا المقترح.

وقال: "النقابة شهدت جهودًا كبيرة على مدى سنوات طويلة لإعداد لائحة جديدة، وهيئة مكتب النقابة العامة ولجنة مزاولة المهنة حريصتان بشدة على الاستماع لمقترحات جموع المهندسين، ومن هنا كان القرار بطرح مقترح اللائحة على مهندسي جميع النقابات الفرعية، لمناقشته بشكل مفصّل وإبداء الرأي فيه، وجميع المقترحات التي سيطرحها المهندسون سيتم اتخاذها في الاعتبار".



وشدد "سعودي" على ضرورة أن نحدد من الآن الإجابة عن سؤال محوري، وهو: هل لائحة مزاولة المهنة تتعلق بجموع المهندسين أم أنها تتعلق فقط بالمهندسين الذين يزاولون المهنة ولديهم سجل هندسي، أو الحاصلين على درجة استشاري فقط؟.



من جانبه، عبَّر الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، عن سعادته بوجوده في نقابة الإسكندرية، موجهًا الشكر لرئيس النقابة- الدكتور المهندس هشام سعودي، على الدعوة الكريمة لاستقبال الزملاء المهندسين، كما وجّه الشكر لكل من شارك في إعداد مقترح اللائحة، مشيرًا إلى أنه كان هناك مقترح لائحة منذ عام 1994، ولكن تلك اللائحة كانت غير مفعَّلة.

وأشار "البدوي" إلى أن لجنةً مُصغَّرة قامت بإعداد هذا المقترح، وكان لا بد من أخذ آراء المهندسين والسماع لمقترحاتهم، وهو ما تم خلال الفترة الماضية، عبر الشُّعب الهندسية داخل النقابة، وكذلك من خلال النقابات الفرعية المختلفة، مضيفًا: "وجودنا اليوم في الإسكندرية هو استكمال لهذا الأمر، وسنكون بالصعيد خلال الفترة المقبلة، وسنُغطي جميع المحافظات، كي تخرج اللائحة معبِّرة عن جموع المهندسين".

لائحة ممارسة المهنة

من جهته، نقل المهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية، تحية المهندس محمود عرفات- الأمين العام، لجموع المهندسين الحاضرين، وأشار "الكسار" إلى أن لجان مزاولة المهنة في نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" دائمًا لها دور فعّال في ممارسة المهنة، مؤكدًا على أن جميع الآراء ستُؤخد في الاعتبار، وجميع الاقتراحات والتعديلات ستأخذ حقها في الدراسة.

وفي كلمته، قال المهندس خالد عبد الله عيسى- رئيس نقابة المهندسين بمرسى مطروح: "اللائحة وُضعت لحماية المهنة ولحساب المهندس"، مشيرًا إلى تشكيل لجنة ودعوة مهندسي مطروح، وتم عقد عدة جلسات لإبداء الآراء وسماع الاقتراحات، الأمر الذي خلص إلى تقديم عشرين ورقة، شملت اقتراحات وتعديلات لوضعها في الاعتبار.

تنظيم العمل الهندسي المهني

من جانبه، استعرض المهندس سامي تُرك- منسق لجنة لائحة مزاولة المهنة، آليات تفعيل اللائحة، وأوضح أن اللائحة تشمل 100 إجراء، ما بين قواعد وإجراءات ترقّي المهندسين وأحكام ممارسة المهنة والحد الأدنى لتقدير الأتعاب ودور النقابات الفرعية في ذلك.وأشار المهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة، إلى أن اللجنة استفادت كثيرًا من مساهمات شيوخ وأساتذة المهنة في إعداد مقترح اللائحة الجديدة.. وقال: "يسعدنا تلقي ملاحظات جموع المهندسين، وكل ما سنتلقاه من مقترحات وملاحظات سيكون موضع اهتمام، وكل الشُّعب الهندسية شاركت في إعداد مقترح اللائحة".



فيما أوضح المهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو لجنة مزاولة المهنة، أن آخر لائحة مزاولة للمهنة أصدرتها النقابة كانت قبل أكثر من خمسين عامًا، وما شهده العمل الهندسي والتطورات التكنولوجية الهائلة يحتم علينا وضع لائحة مزاولة مهنة جديدة.. وقال: "كل الجهود التي سبقت لإعداد لائحة مزاولة المهنة، سواء في عام 1994 أو غيرها تم الاستفادة منها، واستكملنا ما انتهت إليه، وعقدنا 17 جلسة مع مملثين عن جميع الشُّعب الهندسية".



وأضاف "ريحان": "دورنا في لجنة مزاولة المهنة أن نترجم آراء ورغبات وطموحات جموع المهندسين، ونُجسِّدها في مقترح لائحة جديدة لممارسة المهنة تعبر عن آراء جموع المهندسين".

شهد اللقاء مناقشات موسَّعة استمرت أكثر من أربع ساعات حول بنود اللائحة، وتم إبداء الآراء والمقترحات بشأنها، وقام الحضور بتسليم ملاحظاتهم مكتوبة للجنة لدراستها، وعمل التعديلات اللازمة.