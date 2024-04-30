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الثقافة

كاتب ألماني طالب محافظ الأقصر بإطلاق أسم يحيي الطاهر على أحد شوارع المدينة

يحيي الطاهر عبدالله
يحيي الطاهر عبدالله

كشف جمال الطاهر عبدالله الشقيق الأصغر ليحيي الطاهر عبدالله أن كاتب ألماني يدعى هانز زار الأسرة في الكرنك، وأخبرهم بأن يحيي الطاهر عبدالله مشهور في ألمانيا فكيف لا تكون شهرته ببلده تفوق تلك الشهرة؟.

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يكمل جمال الطاهر عبدالله:" كان هانز مهتما بجمع تراث يحيي الطاهر وقام بتصوير البيت والديوان والمسجد وكل شئ يمت للعائلة وصدرت في كتاب باللغة الالمانية عن يحيي الطاهر عبدالله، وسعى هانز كثيرا لمحاولة أن يجعل هناك شارعا باسم يحيي الطاهر عبدالله حتى أنه ذهب للمحافظ وقتها ووعده المحافظ بالنظر في الأمر لكن شيئا لم يتم.

والحقيقة أن وجود شارع باسم يحيي كان يهم الكثيرين، حتى أنه في مرة تم اطلاق اسمه بالفعل على الشارع، ولكن وجود مقام الشيخ موسى في الشارع ولتشعب الشيخ في عقول المريدين في الكرنك حال دون هذا الأمر، فيحيي مبدع ولكن لانتشار الشيخ فحتى لو اطلق اسم يحيي على الشارع فلن يعتد بكونه سوى لافتة لان الجميع يعرفون اسم الشارع شفهيا وبالتالي لن يقوم أحمد باستخدام الايم الجديد، وربما يعتبره البعض نوع من المحاربة للشيخ موسى وعندها ستحدث الكثير من المشاكل.

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ويختتم:"  الكثيرون من أصدقاء يحيي جاءوا إلى هنا منهم الدكتور زكريا وأصدقاء عديدين يأتون لزيارة قبره والترحم عليه، وكان عمه حساني كاتب أيضا وهو من جاء بيحيي إلى هنا بعد وفاته على طريق الوادي أثناء توجهه إلى مؤتمر يسمى المؤتمر الكندي، وكانت معه ابنته اسماء.

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