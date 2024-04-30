الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"شهادات وهمية بالفلوس".. الكيانات التعليمية المزيفة فخ الجهلاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«شهادات مزيفة».. حتى المؤهلات العلمية وسهر الليالي أصبح يباع بالأموال وله قيمة، وهذا عندما تجرأت مكاتب بير السلم والكيانات الوهمية على العلم ومنحته لمن لا يستحقه بالتزوير والتزيف حتى تصدت لهم الجهات الرقابية لمكافحة انتشار تلك الظاهرة.

كيان تعليمي وهمي بسوهاج

في سوهاج، أدار صاحب أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية كيان تعليمي وهمي دون ترخيص تحت مسمى «أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية والحاسب الآلي» بدون ترخيص.

وتم استهداف مقر المؤسسة وضبط المتهم وعثر على جهاز لاب توب بمشتملاته محمل بالعديد من البرامج والملفات الخاصة بالبرامج التعليمية المزمع منحها للدارسين و86 كارنيه منسوب صدوره للأكاديمية بأسماء بعض الدارسين الملتحقين بها في بعض التخصصات، وعدد من شهادات الخبرة منسوب صدورها إلى مستشفى خاصة بسوهاج.

وكما تم ضبط كمية من الشهادات المنسوبة لبعض الجهات عن بعد مزورة، وعدد من الكشوف بأسماء طلاب الأكاديمية والمبالغ المسددة منهم نظير الالتحاق بالأكاديمية والمحتوى التعليمي الخاص بها، ودفاتر حضور وانصراف للطلاب بالأكاديمية وأكلاشيه، وكمية من أوراق الدعاية الخاصة بالأكاديمية.

دورات تدريبية وهمية في الغربية

وفي محافظة الغربية واجه شخص تهمة إدارة كيان تعليمي وهمي لمنح دورات تدريبية للدارسين مزورة.

وتوافرت معلومات تفيد إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «شهادات دراسية وخبرة خالية البيانات "معدة للتزوير"، أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية، جهاز "لاب توب" مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية المزمع منحها».

كيان تعليمي وهمي "أون لاين"

بل أن تلك الجرائم أصبحت على منصات التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

فتبين أن المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي يدير صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يعلن من خلالها أنه حاصل على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافًا للحقيقة– لإدارة الكيان التعليمي واستغل ذلك في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج.

ومن خلال ذلك النشاط، تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب افتضاح أمره أغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي، وعقب تحريات الأجهزة الأمنية تم ضبطه في بولاق الدكرور.

عقوبة مرتكب جريمة إدارة كيان تعليمي وهمي

وفقًا لقانون العقوبات، فإن المتهم يكون ارتكب جريمتي هما النصب والتزوير الذي يتعاقب مرتكبه وفقًا لنص المادة 206: «معاقبة كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، بالسجن من خمس سنوات حتى الأشغال الشاقة أو السجن المشدد».

أما عقوبة النصب فتأتي وفقًا لنص المادة 339 وتنص على: «يُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري».

عقوبة النصب السجن السجن المشدد سوهاج كيان تعليمي وهمي التزوير التزيف الجهات الرقابيه

مواد متعلقة

شكوى ضد حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال بتهم التزوير والبلطجة

إحالة مخرج ومنتج سينمائى للجنايات بتهمة التزوير والنصب

الأكثر قراءة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل جواهرجى الخواجة حسنى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/4/30 فى مصر بالجنيه والدولار

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق