"شهادات وهمية بالفلوس".. الكيانات التعليمية المزيفة فخ الجهلاء

«شهادات مزيفة».. حتى المؤهلات العلمية وسهر الليالي أصبح يباع بالأموال وله قيمة، وهذا عندما تجرأت مكاتب بير السلم والكيانات الوهمية على العلم ومنحته لمن لا يستحقه بالتزوير والتزيف حتى تصدت لهم الجهات الرقابية لمكافحة انتشار تلك الظاهرة.

كيان تعليمي وهمي بسوهاج

في سوهاج، أدار صاحب أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية كيان تعليمي وهمي دون ترخيص تحت مسمى «أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية والحاسب الآلي» بدون ترخيص.

وتم استهداف مقر المؤسسة وضبط المتهم وعثر على جهاز لاب توب بمشتملاته محمل بالعديد من البرامج والملفات الخاصة بالبرامج التعليمية المزمع منحها للدارسين و86 كارنيه منسوب صدوره للأكاديمية بأسماء بعض الدارسين الملتحقين بها في بعض التخصصات، وعدد من شهادات الخبرة منسوب صدورها إلى مستشفى خاصة بسوهاج.

وكما تم ضبط كمية من الشهادات المنسوبة لبعض الجهات عن بعد مزورة، وعدد من الكشوف بأسماء طلاب الأكاديمية والمبالغ المسددة منهم نظير الالتحاق بالأكاديمية والمحتوى التعليمي الخاص بها، ودفاتر حضور وانصراف للطلاب بالأكاديمية وأكلاشيه، وكمية من أوراق الدعاية الخاصة بالأكاديمية.

دورات تدريبية وهمية في الغربية

وفي محافظة الغربية واجه شخص تهمة إدارة كيان تعليمي وهمي لمنح دورات تدريبية للدارسين مزورة.

وتوافرت معلومات تفيد إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «شهادات دراسية وخبرة خالية البيانات "معدة للتزوير"، أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية، جهاز "لاب توب" مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية المزمع منحها».

كيان تعليمي وهمي "أون لاين"

بل أن تلك الجرائم أصبحت على منصات التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

فتبين أن المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي يدير صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يعلن من خلالها أنه حاصل على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافًا للحقيقة– لإدارة الكيان التعليمي واستغل ذلك في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج.

ومن خلال ذلك النشاط، تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب افتضاح أمره أغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي، وعقب تحريات الأجهزة الأمنية تم ضبطه في بولاق الدكرور.

عقوبة مرتكب جريمة إدارة كيان تعليمي وهمي

وفقًا لقانون العقوبات، فإن المتهم يكون ارتكب جريمتي هما النصب والتزوير الذي يتعاقب مرتكبه وفقًا لنص المادة 206: «معاقبة كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، بالسجن من خمس سنوات حتى الأشغال الشاقة أو السجن المشدد».

أما عقوبة النصب فتأتي وفقًا لنص المادة 339 وتنص على: «يُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري».