الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب بحر إيجه جنوب غرب تركيا

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.2  درجات على مقياس ريختر بحر إيجه قبالة سواحل مدينة موغلا جنوب غرب تركيا دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد في بيان: إن "الهزة كانت على عمق 9.65  كيلومترات وكان مركزها على بعد 195.27  كيلومترًا من منطقة داتشة بموجلا".

وفي الـ 19 من أبريل الجاري ضربت هزة أرضية بقوة 4.5  درجات بحر إيجه قبالة سواحل منطقة سفري حصار بمحافظة أزمير غرب تركيا دون التسبب بأضرار.

ويمتد بحر إيجه من البحر المتوسط ويقع بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال وتركيا من ناحية الشرق وجزيرة كريت إلى الجنوب ويتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل.

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