الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رئيس الجودو: نظمنا بطولة أبهرت العالم.. وهؤلاء شركاء النجاح

مرزوق علي
مرزوق علي

أشاد مرزوق علي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، بأداء لاعبي المنتخب الوطني خلال مشاركتهم في منافسات البطولة الإفريقية التي أقيمت خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري، في القاهرة بمشاركة 35 دولة.

وقال مرزوق، إن المنتخب الوطني حصد كأس البطولة على مستوى الفردي والفرق بأداء قوي ومميز، وأن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وأن الجهاز الفني وعلى رأسه الأسطورة محمد رشوان قدموا كل ما لديهم من أجل رفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني.

ووجه الشكر إلى الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الأبطال الرياضيين في كل المحافل الدولية والقارية، وعلى القدرات والإمكانيات الهائلة التي باتت تتمتع بها مصر في استضافة وتنظيم أكبر المناسبات والأحداث العالمية.

وأوضح مرزوق أن خروج البطولة بهذا الشكل والمستوى المبهر، جاء نتيجة تعاون مثمر وقوي بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وأيضًا الشركة المتحدة للرياضة التي وفرت كل الإمكانيات وحرصت على تذليل كل العقبات.

وأوضح، أن الجودو المصري يتطور بشكل سريع، وأن مصر باتت تمتلك الآن عناصر مميزة وصغيرة في السن على مستوى المنتخب الأول رجال وسيدات، وأن السيطرة على ألقاب قارة إفريقيا في جميع المراحل العمرية لعامين متتاليين لأول مرة هو أكبر دليل على تطور اللعبة وجميع عناصرها.

ووعد مرزوق علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري بمواصلة الإنجازات والنجاحات التي يحققها الجودو المصري، والعمل على مواصلة تطوير كل عناصر المنظومة، وأن الهدف الأكبر هو الوقوف على منصات التتويج في أوليمبياد لوس أنجلوس 2028.

وحرص على توجيه الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وكل اللجان التي عملت على تنظيم البطولة الإفريقية، مؤكدًا أن الجميع كان حريصًا على صورة الدولة المصرية في المقام الأول وعلى لعبة الجودو بشكل عام.

وحصد المنتخب الوطني للجودو كأس البطولة على مستوى الفردي والفرق بـ9 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

الجودو المصري الجودو أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي الدولة المصرية رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو مرزوق علي التي أقيمت خلال الفترة من 24

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