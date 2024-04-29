الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شخص متهم بقتل آخر فى الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المستشفيات باستقباله (عاطلا – مقيما بدائرة المركز) مُصابا بطلق خرطوش بالبطن وتوفي متأثرًا بإصابته. 

بالانتقال وبسؤال عمه (عامل – مقيم بدائرة المركز) اتهم (عاطلًا - مقيمًا بدائرة المركز) بإطلاق عيار ناري تجاه نجل شقيقه من (فرد محلي)، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات محكمة حبس الداخلية الإسماعيلية

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